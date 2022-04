Kyrie Irving épatant, les Nets sont prêts à défier les Celtics

Nets – Cavaliers : 115-108

Il y a encore quelques semaines, Kyrie Irving n’aurait pas pu jouer ce match couperet disputé mardi soir par les Nets contre les Cavaliers à Brooklyn en raison de son statut vaccinal. Mais les règles de la ville de New York ont changé, autorisant les athlètes à jouer dans les plus grandes enceintes de la grosse pomme même sans être protégé contre le COVID-19, et voilà que le meneur s’est rendu disponible pour toutes les rencontres. Même celles à domicile. Sa présence a peut-être tout changé la nuit dernière. Auteur de 34 points et 12 passes décisives, il a mené les siens à la victoire (115-108), et donc à la qualification pour les playoffs.

Irving et le Nets n’ont pas perdu de temps. Insolent d’adresse – 71% de réussite aux tirs dans durant les 12 premières minutes – ils ont passé un 15-3 en fin de premier quart-temps pour rapidement prendre le large (40-20). Si ses coéquipiers se sont calmés par la suite, le meneur All-Star a continué son récital : il a converti 12 tentatives de suite avant de rater pour la première fois dans le quatrième quart-temps. Il a fini à 12 sur 15. Kevin Durant a pris son relais en inscrivant 9 de ses 25 points dans les 12 dernières minutes de jeu, histoire de maintenir à distance les Cavaliers de Darius Garland (34 points). Brooklyn, qui occupait la dixième place à l’Est il y a peu, va donc disputer les playoffs en terminant au septième rang de la Conférence. Les Nets sont prêts à chambouler la hiérarchie à l’Est, en commençant par défier les Celtics, deuxièmes, au premier tour. Les Cavaliers devront eux venir à bout du vainqueur de l’autre play-in, entre les Hawks et les Hornets, pour espérer intégrer le dernier wagon.

Minnesota tient bon contre Los Angeles

Timberwolves – Clippers : 109-104

Quelle ambiance à Minneapolis ! Une salle chauffée à blanc par un public survolté. Une atmosphère de playoffs. Ça s’y prêtait bien puisque les Timberwolves se sont qualifiés pour l’événement pour la première fois depuis 2017 en venant à bout des Clippers (109-104) en renversant la partie dans les dernières minutes. Menés à l’entame du dernier quart-temps, privés de leur meilleur scoreur Karl-Anthony Towns, sorti pour six fautes, les jeunes joueurs de Minnesota ont décroché leur ticket en s’appuyant sur D’Angelo Russell (29 points) et Anthony Edwards (30). Patrick Beverley, qui évoluait à Los Angeles la saison dernière, a aussi eu un rôle primordial dans la remontée des siens. Notamment par sa défense, ses rebonds, son énergie, etc. Les Wolves ont fini la partie sur un 26-11 pour prendre le dessus sur Paul George (34 points) et ses coéquipiers. C’est une belle récompense pour l’équipe de Chris Finch, qui accède donc à la septième place. Elle défiera les Grizzlies, une autre formation assez jeune. Ça promet un beau duel.

