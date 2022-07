Le format "play-in", inauguré pour les play-offs 2021 et testé pendant deux saisons, permettant aux franchises terminant entre la 7e et la 10e place de leur conférence de s'affronter pour deux places en play-offs, a été définitivement validé par les franchises. Auparavant, les huit équipes les mieux classées de chaque conférence à l'issue de la saison régulière se qualifiaient directement pour les play-offs. Le nouveau format permet de maintenir le suspense jusqu'au bout de la saison régulière pour davantage de franchises, soit quatre par conférence.

Selon cette formule, les équipes classées 7e et 8e à l'issue de la saison régulière se rencontrent et le vainqueur se qualifie pour les play-offs. Le perdant rencontre ensuite le vainqueur du match opposant les équipes classées en 9e et 10e position et le dernier billet pour les play-offs revient au vainqueur de ce duel. Pour la saison 2022-2023, le tournoi de "play-in" aura lieu du 11 au 14 avril, soit entre la fin de la saison régulière le 9 avril et le début des play-offs le 15, a précisé la NBA.

(Avec AFP)

