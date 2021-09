Businessman, acteur, basketteur, activiste et footballeur américain ? C'est le destin inédit que LeBron James aurait pu embrasser il y a quelques années. Bon joueur de football lors de ses années lycée, King James aurait pu continuer son parcours sur les terrains de football américains comme il l'a expliqué ce lundi dans l'émission de ESPN 'Monday Night Football', animée par les frères Eli et Peyton Manning. "Si j'avais eu un meilleur quarterback au lycée, j'aurais peut-être continué à jouer au football. Mais j'ai pris trop de coups et j'ai penché pour le terrain de basket."

Le quadruple MVP NBA aurait pourtant pu changer temporairement de ballon en 2011, lors du lockout NBA. Interrogé sur le sujet, James est revenu sur les rumeurs faisant état d'intérêts de franchises de football américain. La star des Lakers a une nouvelle fois confirmé que les Cowboys et les Seahawks lui avaient proposé un contrat et des essais à l'époque. "J'y ai beaucoup réfléchi… J'ai toujours le maillot qu'ils m'ont envoyé. Je voulais être un spécialiste de la red-zone commme Gronk."

NBA Westbrook, LeBron, Davis : la réunion secrète qui a fait basculer l'avenir des Los Angeles Lakers 31/07/2021 À 04:36

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les déclarations de LeBron James ont fait réagir les Manning notamment l'aîné. "Un bon tight-end. 2m03, 113 kg. J'aurais fait tellement de touchdowns avec Lebron. (...) 75 touchdowns !", a lâché Peyton, ancienne star des Colt d'Indianapolis, des Broncos de Denver et cinq fois MVP de la ligue. Mais James s'est finalement concentré sur la balle orange. Pour le plus grand bonheur des amoureux de basket.

Tokyo 2020 Éliminé et épuisé, LeBron James choisit de faire l'impasse sur les Jeux olympiques de Tokyo 04/06/2021 À 08:57