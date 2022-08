LeBron James va prolonger de deux années supplémentaires, la deuxième étant en option, son contrat avec les Lakers qui courra dorénavant jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, rapportent mercredi ESPN et The Athletic. La superstar de la NBA, âgée de 37 ans, "a accepté une prolongation de contrat de deux ans d'un montant de 97,1 millions de dollars - incluant une option pour la saison 2024-2025", a précisé Adrian Wojnarowski, journaliste très renseigné d'ESPN, citant Rich Paul, l'agent du joueur.

Il restait à James, champion NBA avec L.A. en 2020, un an de contrat avec la franchise californienne, pour laquelle il doit percevoir 44,5 millions de dollars. Il ouvrira la saison qui vient, le 18 octobre sur le parquet des Golden State Warriors, sacrés champions en juin. Dans la mesure où le plafond salarial devrait être négocié à la hausse à l'issue du prochain exercice, son salaire pourrait en réalité se chiffrer à 111 millions de dollars.

Un jour coéquipier de son fils Bronny ?

Cette prolongation, qui comprend une prime de 15% à la signature, ferait de James le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA avec 532 millions de dollars d'argent garanti, dépassant la star des Brooklyn Nets Kevin Durant, affirme ESPN. Et elle s'inscrit dans une volonté toute personnelle d'être encore présent sur les parquets NBA, quand son fils aîné, Bronny, sera éligible à la NBA en 2024

Le quadruple champion NBA et MVP en saison régulière, qui aura 38 ans le 30 décembre, ne cesse de déclarer qu'il souhaite faire équipe avec lui, avant de prendre sa retraite. La saison passée, James, en dépit de blessures, est resté au top niveau, en témoignent ses moyennes de 30,3 points, 8,2 rebonds et 6,2 passes par match. Et il n'a pu conduire les Lakers aux play-offs.

