Al Horford fête ses 36 ans aujourd’hui. Il en paraissait presque dix de plus lorsqu’il évoluait encore aux Sixers il y a de ça deux saisons. Et il en fait dix de moins depuis qu’il est revenu aux Celtics l'été dernier. L’intérieur dominicain est un vieux briscard plein d’expérience. Mais il découvrait pour la première fois l’atmosphère des finales NBA la nuit dernière. Une très longue attente après avoir disputé 141 matches de playoffs. Un rookie à ce stade de la compétition, oui, mais certainement pas un novice. Et lorsqu’il a fallu faire la différence, il a assumé ses responsabilités.

Boston comptait 15 points de retard au cours du troisième quart-temps et 12 à l’entame du quatrième. La partie semblait même presque pliée après la démonstration de Stephen Curry et de ses partenaires au retour des vestiaires. Mais Horford s’est mis dans le rythme au meilleur moment.

Il a planté deux tirs à trois-points de suite pour donner le premier avantage aux Celtics depuis quasiment vingt minutes. Deux paniers longue distance suivi d’un autre, à deux-points cette fois-ci, qui constituent le gros du 17-0 passé par son équipe dans le money time. "J’ai eu le sentiment que les gars m’ont bien servi action après action. Derrick [White] a aussi rentré des tirs très importants. J’ai juste eu des bons tirs et je les ai mis", résumait simplement l’intéressé après la rencontre.

Personne ne mérite plus que lui d'être là

Il fait bien de souligner la notion de circulation du ballon des joueurs du Massachusetts. Alors que les Warriors se sont essentiellement tournés vers Stephen Curry pour les sauver – alors que c’est justement leur mouvement permanent qui a mis à mal la défense adverse pendant trois quart-temps – les Celtics ont préféré miser sur leur collectif.

Al Horford, le point d'ancrage de la raquette des Boston Celtics Crédit: Getty Images

Peut-être aussi parce que Jayson Tatum manquait de réussite (3 sur 17). C’est justement au moment où l’ailier All-Star s’est mis à lâcher la balle que Boston a fait son retour en trombe dans le match. Il a d’ailleurs distribué 13 passes décisives. Derrick White (21 points), Marcus Smart (18) ou Jaylen Brown (24) ont tous été au cœur de ce succès. Mais Al Horford est celui qui a le plus pesé dans ce quatrième quart-temps mémorable.

Il a inscrit 11 – plus que n’importe quel autre joueur – de ses 26 points sur la période. Et sans rater qui plus est (4 sur 4). Ses 6 paniers primés représentent un record personnel, tous matches confondus au cours de sa longue carrière. "Personne ne mérite plus que lui d'être là. Il se comporte toujours en grand professionnel... on savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il sorte une performance comme ça", confie Marcus Smart. Comme quoi, ça valait vraiment le coup d’attendre.

