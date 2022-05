Suns – Mavericks : 129-109

Phoenix mène la série 2-0

Ad

Luka Doncic doit se demander ce qu’il peut faire de plus pour mener ses Mavericks à la victoire contre les Suns. Déjà auteur de 45 points lors du premier match de la série, le Slovène en a inscrit 35 la nuit dernière. Mais son équipe a perdu les deux rencontres. Cette fois-ci, Dallas a même pris une belle gifle : une défaite de 20 points (129-109). Ou alors Doncic doit se demander jusqu’où il pourrait aller si, comme Devin Booker par exemple, il jouait lui aussi avec un Hall of Famer de la trempe de Chris Paul. Le vétéran a été encore une fois crucial pour le bon fonctionnement de son équipe sur ce Game 2. Il a été au cœur d’une démonstration collective – 28 passes décisives pour 49 paniers – de la part des joueurs de Monty Williams.

NBA "Ce n'était pas physique, c'était sale" : Payton blessé, Kerr enrage IL Y A UN JOUR

Constamment en mouvement, avec ou sans le ballon, les Suns ont fait complètement exploser la défense des Mavericks en deuxième mi-temps. Au point où Jason Kidd a jeté l’éponge à plus de 4 minutes du buzzer en envoyant les joueurs du bout de son banc alors que l’écart était de 21 points en faveur de la franchise de l’Arizona (116-95). Un revirement de situation brutal alors que Dallas avait fait le plus dur en prenant l’avantage en fin de première période. Doncic a planté 9 points consécutifs dans les derniers instants du deuxième quart-temps, portant ainsi son total à 24 unités avant la pause, pour donner 2 points d’avance aux siens (58-60). Un écart qui n’a pas tenu longtemps.

Phoenix a accéléré dans la dernière minute du troisième quart-temps avant de prendre le large sous l’impulsion de Paul. Le meneur All-Star a été impliqué sur 8 paniers de suite lors d’un 19-7 passé par les Suns. Son panier avec la faute à 7 minutes de la sirène a assommé des Mavericks déjà bien sonnés et soudainement menés de 17 points (110-93). CP3 a fini avec 28 points et 8 passes. Booker en a marqué 30. Et voilà leur équipe déjà tranquillement installée au contrôle de la série.

Heat – Sixers : 119-103

Miami mène la série 2-0

Sans Joel Embiid, tout est plus facile… pour le Heat. Et notamment pour Bam Adebayo. Déjà dominant lors du Game 1, le pivot All-Star de Miami s’est encore promené dans la raquette mercredi soir. Ses 23 points et 9 rebonds ont mené son équipe à une deuxième victoire consécutive contre Philadelphie (119-103). L’intérieur a converti 15 de ses 21 tentatives depuis le début de la série. Les Floridiens n’ont pas vraiment été inquiétés pour l’instant. Ils ont accentué un peu plus leur avance au cours de chaque quart-temps – tous gagnés – la nuit dernière. Avec un 10-0 passé dans le quatrième pour prendre 18 points d’avance et ainsi sceller le sort des Sixers. Jimmy Butler a aussi ajouté 23 points tandis que Victor Oladipo et Tyler Herro en ont inscrit respectivement 19 et 18 en sortie de banc.

Philadelphie ressemble à une équipe qui évolue sans sa superstar. Les joueurs de Doc Rivers ont du mal à verrouiller la peinture en défense et ils sont désorganisés en attaque. Tyrese Maxey a essayé de prendre le relais au scoring en claquant 34 points. Tobias Harris en a inscrit 21 et James Harden 20, à 6 sur 15 aux tirs. Aucun autre joueur n’a atteint la barre des 10 unités. Embiid est pressenti pour revenir lors du Game 3 et il y a déjà urgence pour les siens. En effet, la défaite sera interdite lors du premier match à domicile des Sixers. Sous peine de se retrouver menés 0-3.

NBA Morant stratosphérique, Brown étouffant : Memphis et Boston reviennent HIER À 04:41