Stephen Curry (Golden State), quoique pressé par LeBron James (Lakers), et Kevin Durant (Brooklyn) restent en tête des votes des fans pour le All-Star Game, qui aura lieu le 20 février à Cleveland, selon un deuxième pointage dévoilé jeudi par la NBA. Après 17 jours de votes, Curry, qui a battu avant Noël le record historique du nombre de paniers à trois points dans la ligue, est le plus plébiscité avec 4.463.426 voix récoltées.

Mais James, bien parti pour assurer une 18e participation, est tout près avec 4.386.392 voix et peut encore le dépasser pour être désigné capitaine de l'équipe de l'Ouest, puisqu'il reste neuf jours avant la clôture des votes.

A l'Est, ce rôle échoit pour l'heure à Kevin Durant, fort de 4.088.334 voix, dont le matelas est un peu plus épais devant Giannis Antetokounmpo, champion en titre avec Milwaukee (3.808.458). Les deux capitaines, ainsi désignés par les fans, composeront leur équipe avec les autres joueurs sélectionnés, quelle que soit la conférence dont ils sont issus.

En attendant à l'Ouest, les autres joueurs plébiscités sont Nikola Jokic (Denver), MVP de la saison passée, Andrew Wiggins (Warriors), le phénomène Ja Morant, irrésistible actuellement, et Luka Doncic (Dallas). DeMar DeRozan, auteur d'un excellent début de saison avec Chicago leader de la conférence, Joel Embiid (Sixers) et Trae Young (Atlanta), complètent le cinq majeur virtuel à l'Est. Le vote des fans représente 50% des voix, qui seront complétées par ceux des joueurs (25%) et des journalistes (25%).

