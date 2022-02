La NBA l'a annoncé lundi. LaMelo Ball (Charlotte) et Dejounte Murray (San Antonio) étrenneront leur première sélection au All-Star Game, le 20 février à Cleveland, pour lequel ils ont été appelés en remplacement de Kevin Durant et Draymond Green, actuellement blessés.

Les deux arrières ont été choisis à la discrétion du commissaire de la Ligue nord-américaine, Adam Silver, conformément au règlement de l'épreuve en cas de forfait. Les entraîneurs des deux équipes ont eux convoqué les 14 remplaçants, après que les deux cinq majeurs aient été désignés par les votes des fans, des journalistes et des joueurs.

LaMello Ball, 20 ans, désigné rookie du dernier exercice, confirme ses promesses cette saison avec les Hornets, avec une moyenne de 19,6 points, 7,5 passes et 7,1 rebonds sur 47 matches. Il était prévu qu'il dispute le mini-tournoi des "Rising Stars" mettant aux prises les meilleurs joueurs dans leurs première et deuxième années. Agé de 25 ans, Dejounte Murray effectue sa meilleure saison après cinq ans en NBA (19,6 pts, 9,2 passes, 8,4 rebonds et 2.06 interceptions sur 47 matches). Il est deuxième au nombre de triples-doubles réussis (10) derrière le MVP en titre Nikola Jokic (14).

Avec le Serbe des Nuggets, mais aussi Luka Doncic (Dallas) et James Harden (Brooklyn), Ball et Murray font ainsi partie d'un club fermé de cinq joueurs à compiler au moins 19 points, 7 passes et 7 rebonds par match. Ball supplée numériquement Kevin Durant, la star des Nets, qui soigne une entorse du genou gauche et laisse sa place de titulaire à Jayson Tatum (Boston).

Désigné capitaine par le vote des fans, "KD" assumera tout de même cette fonction en choisissant, indépendamment de la conférence Est ou Ouest dont ils sont issus, les joueurs devant composer son équipe la "Team Durant", à tour de rôle avec LeBron James (Lakers), capitaine de sa "Team" éponyme, jeudi dans l'émission NBA on TNT. Murray, lui remplace Draymond Green, cadre des Golden State Warriors, souffrant du dos.

