Le match : DeRozan et les Bulls dominent les Celtics

Au lendemain de ses 32 points, DeMar DeRozan a remis ça. Les Bulls aussi. Vainqueurs du Jazz la veille, en infligeant à Utah sa première défaite de la saison, les joueurs de Chicago ont battu les Celtics lundi soir (128-114). Avec cette fois-ci 37 points de l’arrière All-Star, excellent depuis son arrivée dans l’Illinois. Mais au-delà de sa performance individuelle, la remontée spectaculaire des taureaux restent l’élément le plus impressionnant de la partie. Ils n’ont pas paniqué et ne se sont pas non plus laissé abattre malgré 19 points de retard dans le troisième quart-temps (75-94).

Les équipes les plus ambitieuses de cette ligue sont sûres de leur force. Et Chicago s’en rapproche doucement. Les hommes de Billy Donovan ont démarré le quatrième quart-temps en boulets de canon pour effacer un déficit de 14 points. Avec 12 points de suite pour passer de 89-103 à 101-103. Quelques instants plus tard, le rookie Ayo Dosunmu a inscrit un panier primé pour donner l’avantage aux Bulls. Les Celtics sont brièvement repassés devant mais Zach LaVine (26 points) et ses coéquipiers ont inscrit 18 des 20 points suivants pour propulser les rouges et blancs vers un sixième succès en sept rencontres. Avec une statistique très parlante : 38-11, soit le score sur l’intégralité du quatrième quart-temps.

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont déçu dans le money time. Le premier n’a converti qu’une seule de ses huit tentatives au cours des douze dernières minutes. Le second, auteur de 28 points, n’a tiré que deux fois. Sans trouver la cible. Et les Celtics, qui ont perdu là leur troisième match de suite, sont sortis sous les huées de leur propre public.

Le joueur : OG Anunoby porte les Raptors au Garden

Bombardé première option offensive en l’absence de Pascal Siakam sur le début de saison, OG Anunoby confirme les espoirs placés en lui. Le jeune ailier, parfois comparé à Kawhi Leonard (et sans doute à tort), tient son match référence au scoring avec ses 36 points inscrits contre les Knicks lundi soir. Son nouveau record en carrière. Avec à la clé une belle victoire pour les Raptors sur le parquet du Madison Square Garden (113-104). Très agressif balle en main, il a tenté 27 tirs pour 13 réussis. L’attitude d’un patron, rôle auquel il aspire désormais en NBA.

Ses 10 points dans le troisième quart-temps ont notamment fait la différence. Les joueurs de Toronto ont fait exploser la défense new-yorkaise au retour des vestiaires (38-22 en 12 minutes) pour prendre le large. Justement sous l’impulsion d’Anunoby. Ils n’ont pas été rejoints ensuite. Un succès qui illustre le bon début de saison du joueur de 24 ans (20,3 points de moyenne) mais aussi celui de la franchise canadienne. En effet, les Raptors ont gagné 5 de leurs 8 premiers matches et ils disposent d’une marge de manœuvre intéressante.

La performance : Paul George mène le comeback des Clippers

Les Clippers savent faire preuve de caractère et ne jamais lâcher. Ils l’ont prouvé lors des derniers playoffs. Alors, lundi soir, même dos au mur en étant mené par l’un des cancres de la NBA, ils n’ont pas craqué. Ils ont remonté un handicap de 9 points en moins de 3 minutes pour finalement venir à bout du Thunder (99-94). Avec un excellent Paul George. L’ailier All-Star, privé de son coéquipier Kawhi Leonard pendant encore un moment (peut-être même toute la saison) a marqué 32 points. Dont 27 en deuxième mi-temps pour conclure la remontée héroïque de Los Angeles.

Les joueurs d’Oklahoma City ont pourtant réussi à creuser un écart dans le quatrième quart temps. 91-82 en faveur des coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander (28 points) – justement récupéré lors du transfert de George du Thunder aux Clippers – au moment où PG a commencé à monter en régime. La superstar a marqué deux paniers à trois-points consécutifs avant d’en offrir un troisième à Luke Kennard pour égaliser à 91 partout à un peu plus de 90 secondes de la sirène. George a fini par donner l’avantage à son équipe quelques instants plus tard. Une victoire aux forceps pour les Clippers mais l’attitude est à retenir.

Le tandem : Anthony et Wagner combinent 59 points

Le Magic ne va pas gagner beaucoup cette saison. Alors chaque victoire représente presque un mini-événement. Les Floridiens l’ont emporté contre les Timberwolves la nuit dernière (115-97), leur deuxième succès en huit matches. Ils peuvent remercier Cole Anthony et Frantz Wagner. Les deux jeunes joueurs ont été les moteurs de l’équipe. Anthony a compilé 31 points, 9 rebonds et 8 passes pour confirmer sa montée en puissance au sein de cette jeune formation d’Orlando. Son coéquipier a marqué 28 points. Ils ont notamment planté 11 paniers primés à eux deux.

L’image : Evan Mobley claque un gros dunk

Il n’y a pas que les Hornets qui savent faire le show à l’Est. Les Cavaliers l’ont montré en allant gagner sur le parquet de Charlotte (113-110) lundi soir. Avec quelques actions bien spectaculaires, dont ce poster du rookie Evan Mobley, auteur de 15 points et 10 rebonds.

Les Français : Nicolas Batum important pour les Clippers

Titulaire à Los Angeles, Nicolas Batum a été l’un des acteurs déterminants du retour des Clippers, vainqueurs après avoir compté 9 points de retard dans les dernières minutes. L’ailier tricolore a compilé 14 points (5 sur 10 dont 4 sur 8 derrière l’arc), 8 rebonds et 2 interceptions. Dans le camp d’en face, Theo Maledon a pu profiter d’un temps de jeu accru (28 minutes). Le jeune homme a notamment joué dans le money time. Mais il a manqué d’adresse : seulement 3 sur 10 aux tirs pour 7 points. Avec 7 rebonds en prime. 12 points pour Evan Fournier lors de la défaite des Knicks contre les Raptors.

Tous les scores

Hornets - Cavaliers : 110-113

Pacers - Spurs : 131-118

Sixers - Trail Blazers : 113-103

Hawks - Wizards : 118-111

Celtics - Bulls : 114-128

Knicks - Raptors : 104-113

Grizzlies - Nuggets : 106-97

Timberwolves - Magic : 97-115

Clippers - Thunder : 99-94

