C'est officiel : deux matches amicaux préparatoires à la prochaine saison NBA auront lieu en octobre 2022 aux Emirats Arabes Unis. Ces deux rendez-vous, pour lesquels les dates exactes et les affiches restent à déterminer, marqueront la toute première incursion de la NBA dans le Golfe Arabique. Aucun match de présaison n'a été joué en dehors de l'Amérique du Nord depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Auparavant, certains avaient été organisés en Angleterre, en France, au Mexique, au Japon, en Chine et dernièrement en Inde.

"Dans le cadre de ce partenariat, le DCT d'Abou Dhabi sera le partenaire touristique officiel de la NBA au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe et en Chine", indique le communiqué. Partenariat qui "comprendra également une variété d'événements interactifs pour les fans avec la présence de joueurs actuels et d'anciens joueurs de la ligue, le lancement de ligues juniors NBA pour les garçons et les filles dans les écoles des EAU favorisant le travail d'équipe et l'inclusion" ou encore une exhibition de la compétition e-sport "NBA 2K League".

Développer le basket-ball dans le monde entier

"Organiser des matchs et des événements NBA à Abou Dhabi s'inscrit dans notre volonté de développer le basket-ball dans le monde entier", a déclaré Mark Tatum, commissaire adjoint de l'instance, qui a signé cet accord pluriannuel. La NBA, qui est une des ligues sportives professionnelles les plus globalisées, est en effet constamment en quête de nouveaux territoires et terrains de jeu.

D'autant que ses relations avec Pékin sont glaciales depuis deux ans et le tweet de Daryl Morey, ancien dirigeant des Houston Rockets qui avait affiché son soutien aux manifestants de Hong Kong. Les conséquences économiques de cet incident diplomatiques ont été grandes pour la NBA. Et la glace est loin d'être rompue alors que le joueur turc de Boston, Enes Kanter, a récemment fustigé la Chine en matière de droits humains, s'en prenant directement au président chinois Xi Jinping et soutenant l'autodétermination du Tibet.

