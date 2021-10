Le match : Carmelo Anthony brille, les Lakers débloquent leur compteur

Quand les Lakers jouent avec un seul intérieur, ça va quand même beaucoup mieux. Malmenés lors de leurs deux premiers matches, les Californiens se sont appuyés sur un cinq bien plus rapide et plus mobile pour éviter une nouvelle désillusion dimanche soir. Avec le seul Dwight Howard dans la peinture, entouré de LeBron James, Carmelo Anthony, Malik Monk et le rookie Austin Reaves, ils ont fait la différence dans le quatrième quart-temps pour enfin décrocher une première victoire en venant à bout des Grizzlies (121-118).

Cette configuration "small ball" offre beaucoup plus d’espaces à des Lakers qui se sont un peu marchés dessus en attaque lors de leurs deux premières rencontres. Des lignes adverses plus étirées et donc des tirs ouverts. C’est justement sur deux paniers à trois-points consécutifs de Carmelo Anthony, suivis par deux autres de LeBron James et Malik Monk, que les joueurs de Frank Vogel ont débloqué la partie au début du quatrième quart-temps. Le score est alors passé de 94-94 à 106-97. Les Grizzlies ont finalement recollé sous l’impulsion d’un Ja Morant supersonique (40 points). Mais sans jamais repasser devant.

Enfin presque. Parce que le jeune meneur et ses coéquipiers ont profité des erreurs constantes de leurs adversaires pour potentiellement arracher une prolongation. Morant a eu le droit à trois lancers-francs à deux secondes de la fin. Il a rentré les deux premiers… avant de rater le troisième, qui aurait mis les deux équipes à égalité. Carmelo Anthony a ensuite conclu la partie sur la ligne. Comme un symbole, d’ailleurs, au vu de sa performance. Le futur Hall Of Famer a été le facteur X de Los Angeles avec 28 points inscrits en sortie de banc. Le joueur le plus prolifique de son équipe devant Davis (22) et James (19). Melo est aussi passé au neuvième rang du classement des meilleurs marqueurs de l’Histoire. Westbrook a compilé 13 points (5 sur 15), 7 rebonds, 13 passes, 4 interceptions et 9 ballons perdus. Mais l’essentiel, pour les Lakers, c’est évidemment la victoire. La première de la saison. Enfin.

Le joueur : Stephen Curry vendange mais les Warriors gagnent encore

Ça commence fort pour Golden State. Les Warriors ont décroché une troisième victoire en autant de matches en battant les Kings (119-107). Avec 27 points et 10 passes décisives pour Stephen Curry. Mais le meneur superstar a été plutôt maladroit (9 sur 23 et 4 sur 15 à trois-points). Ce n’est pas particulièrement lui qui a fait la différence dans la fin de rencontre. Heureusement, les Warriors peuvent compter sur d’autres joueurs prêts à prendre le relais. Jordan Poole a inscrit 22 points, Andrew Wiggins 17 et Draymond Green 16. Et voilà que les Californiens sont de retour au sommet de la Conférence Ouest.

La surprise : Charlotte choque Brooklyn et décroche une nouvelle victoire

Et 1, et 2, et 3-0. Les Hornets n’ont jamais aussi bien commencé une saison. Lauréate des Nets (111-95) à Brooklyn, l’équipe de Charlotte a validé le meilleur départ de son histoire en s’offrant une troisième victoire de suite. "Limiter cet adversaire à 95 points, c’est vraiment spécial", souligne avec justesse Ish Smith, meneur remplaçant héroïque dimanche soir. Les jeunes frelons ont effectivement fait la différence en défense dans les douze dernières minutes. Avec leurs seconds couteaux sur le parquet. Smith a marqué 15 points tout en distribuant 4 passes décisives. Cody Martin a inscrit 8 de ses 12 points dans le money time. Et les Nets n’ont trouvé aucune réponse, abandonnés par un banc amorphe (2 sur 10 pour Patty Mills).

Kevin Durant a dû se sentir seul par moments. Parce qu’il a tout tenté pour faire gagner les siens. 38 points à 17 sur 24 aux tirs. Difficile de faire beaucoup mieux. Tous ses coéquipiers, en revanche, ont de la marge. James Harden, déjà en délicatesse sur ses deux premières sorties, a compilé 15 points, 7 rebonds et 8 passes mais en ratant 10 de ses 16 tentatives. Les Hornets ont profité de cette fragilité collective des Nets pour enfoncer le clou en gagnant le quatrième quart-temps de 15 longueurs (32-17). Si Charlotte est à 3-0, Brooklyn n’a décroché qu’une victoire en trois matches.

La stat : 22

Comme le nombre de points inscrits par Terrence Ross dans le quatrième quart-temps du duel entre le Magic et les Knicks. Voilà ce qui s’appelle un "heat check". Un coup de chaud, en VF. Le vétéran a fait la différence pour mener la jeune équipe d’Orlando à une première victoire, tout en poussant New York à sa première défaite (110-104). Les Floridiens ont donc fait la différence dans les douze dernières minutes (36-24) sous l’impulsion de leur ailier, auteur de tous ses paniers dans les moments importants de la partie.

Le rookie : Jalen Green claque son premier carton

Après deux premiers matches terminés avec 9 points au compteur, Jalen Green a finalement décollé. Le deuxième choix de la draft, désigné grand favori au trophée de Rookie de l'année, a inscrit 30 pions la nuit dernière. Avec un excellent 8 sur 10 derrière l’arc. Une belle performance qui devrait l’aider à engranger de la confiance et à lancer sa campagne. En revanche, sur le plan collectif, les Rockets ont concédé une troisième défaite en s’inclinant contre les Celtics (97-107), qui décrochent eux leur premier succès grâce aux 31 points de Jayson Tatum.

Les Français : Evan Fournier moins en réussite

Match délicat pour Evan Fournier. Opposé à Orlando, son ancienne franchise, l’arrière de New York n’a converti que 3 de ses 11 tentatives (8 points) et les Knicks se sont inclinés contre le Magic (104-110). Petit match aussi pour Theo Maledon, limité à 13 minutes et aucun point marqué avec le Thunder.

Les matches de la nuit

Nets - Hornets : 95-111

Knicks - Magic : 104-110

Rockets - Celtics : 97-107

Thunder - Sixers : 103-115

Kings - Warriors : 107-119

Lakers - Grizzlies : 121-118

