Nuggets – Warriors : 113-118

Golden State mène 3-0

Draymond Green rappelait récemment qu’une série de playoffs "ne commençait pas tant qu’une équipe ne s’était pas imposée à l’extérieur." Les Warriors ont donc ouvert les hostilités pour de bon en allant s’imposer sur le parquet des Nuggets jeudi soir (118-113). Une troisième victoire de suite pour la formation californienne, qui met déjà un pied au second tour. Mais comme prévu, la mission fut nettement plus compliquée dans une salle chauffée à blanc. Les deux équipes ne se sont pas lâchées, se rendant les coups tout au long de la soirée.

Aucune d’entre elle n’a su réellement prendre le large pendant 45 minutes. Jusqu’à ce que Stephen Curry, Jordan Poole et Klay Thompson enfoncent le clou dans la toute fin de rencontre, bien aidés par le génie défensif de Green et l’activité incessante d’Andrew Wiggins. Un match vraiment à l’image de ce que l’on pouvait imaginer pour la série : tactique, intense, serré, engagé mais finalement remporté par une équipe beaucoup trop talentueuse sur le papier. Surtout pour un adversaire privé de ses deuxièmes et troisièmes meilleurs joueurs (Jamal Murray et Michael Porter Jr).

Malmené lors des deux premières rencontres, éjecté pour deux fautes techniques dans le Game 2, Nikola Jokic a enfin réussi à prendre le dessus sur la défense intérieure des Warriors. Le MVP en titre a compilé 37 points, 18 rebonds et 5 passes décisives. Avec plusieurs paniers importants pour maintenir son équipe à flot. Mais Green lui a chipé le ballon des mains lors d’une possession cruciale à 40 secondes de la sirène. Une interception qui a scellé la victoire des joueurs de Steve Kerr.

Curry est encore sorti du banc pour inscrire 27 points en plus de ses 6 passes décisives. Même total au scoring pour Poole, la jeune révélation de Golden State. Désormais titulaire, il a converti 9 de ses 13 tentatives dont un lay-up acrobatique déterminant dans les derniers instants de la rencontre. Thompson a ajouté 26 points. Ils forment un trio redoutable offensivement. Un trio bien trop fort pour des Nuggets diminués et désormais plus que dos au mur.

Timberwolves – Grizzlies : 95-104

Memphis mène la série 2-1

Mais comment les Timberwolves ont-ils fait pour perdre ce match ? Ou comment les Grizzlies ont-ils pu le gagner aussi miraculeusement ? Menés de 26 points en cours de jeu, Ja Morant (16 points, 10 rebonds, 10 passes) et ses partenaires ont terminé la partie sur un 50-16 pour finalement l’emporter 104 à 95. Incroyable. La remontée la plus époustouflante de l’histoire de la franchise en playoffs. Minnesota n’a marqué que 12 points dans le quatrième quart-temps ! Karl-Anthony Towns, auteur de 8 points sur l’ensemble de la rencontre, illustre bien la faillite offensive de son équipe sur ce Game 3.

Les joueurs de Chris Finch ont pourtant attaqué le match en boulet de canon, avec un avantage de 18 points au bout de 12 minutes (21-39), puis de 26 dès le début du deuxième quart-temps (21-47). La puissance offensive des Wolves posait alors de sérieux problèmes aux Grizzlies. Ça n’a pas duré. En panne d’adresse (38% aux tirs, 34% à trois-points), les locaux n’ont pas su tenir le rythme. Et ils se sont écroulés.

Desmond Bane les a plongés dans le doute en inscrivant 26 points avec 7 paniers primés pour ramener les siens au score. Brandon Clarke a marqué 16 de ses 20 points au retour des vestiaires. Les hommes de Taylor Jenkins ont alors choqué leurs adversaires en les étouffant complètement sur la fin de rencontre pour repasser devant et assurer leur deuxième victoire de suite. La défaite risque de faire beaucoup de mal dans la tête des Wolves. Ils ont clairement laissé passer une chance de mener 2-1 avant un Game 4 devant leur public. Ils ont désormais presque interdiction de perdre lors du prochain duel.

Jazz – Mavericks : 118-126

Dallas mène la série 2-1

La série est loin d’être terminée (vraiment ?) mais elle vient de prendre un tournant décisif avec la victoire des Mavericks (126-118) dans le Game 3. Même sans Luka Doncic, les joueurs texans ont encore trouvé la bonne formule pour venir à bout d’une équipe du Jazz sans âme et surtout sans défense. Avec une tactique similaire au match précédent : jouer petit, sans vrai pivot, laisser les arrières Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie attaquer leurs vis-à-vis pour créer des brèches avant d’éventuellement aller au cercle ou de ressortir pour un tir à trois-points. Encore 18 paniers primés marqués par Dallas (contre 9 pour Utah). 4 chacun pour Davis Bertans et Maxi Kleber en sortie de banc.

Brunson, déjà auteur de 42 points lors du Game 2, en a cette fois-ci inscrit 30, quand Dinwiddie a fini avec 20 pions en plus de ses 5 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Ces deux joueurs ne sont pas nécessairement des stars mais ils ont vraiment pris le contrôle de la série. Donovan Mitchell a marqué 32 points pour le Jazz, Rudy Gobert en a ajouté 15 avec 7 rebonds en 29 minutes. Mais Utah a été dominé de 16 points durant ses passages sur le terrain. Le Français est moins efficace défensivement quand il s’agit de suivre des joueurs plus mobiles au large du panier. En revanche, il a puni ses adversaires… quand il a été servi. Seulement 6 tirs, pour autant de paniers. Gobert a tenté sa chance 12 fois depuis le début de la série, contre 77 pour Mitchell par exemple. La franchise de Salt Lake City n’a pas su profiter de l’absence de Doncic pour faire le break. Et le Slovène devrait désormais revenir lors du prochain match. De quoi faire rêver Dallas, bien parti pour accéder au second tour.

