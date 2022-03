Le joueur : Kyrie Irving régale en claquant 60 points

Dommage que le public de Brooklyn ne puisse pas assister de près aux exploits de Kyrie Irving. Celui d’Orlando, en revanche, commence à s’habituer. Après Jaylen Brown et Joel Embiid – tous les deux auteurs de 50 points ou plus contre le Magic – c’est maintenant le meneur des Nets qui est venu faire exploser la défense poreuse de la franchise floridienne. 60 points. Nouveau record en carrière pour "Uncle Drew" et nouveau record pour l’équipe new-yorkaise. Mais ce qui vient d’abord en tête, au-delà même de la performance en elle-même, c’est son timing. Un jour après les 60 points de Karl-Anthony Towns, voilà une deuxième sortie à 60 points en NBA.

Le seizième match à 50 unités ou plus. Le septième rien que sur le mois de mars, un record égalé. Une série de prestations XXL plus prolifiques les unes que les autres avec LeBron James, Jayson Tatum, Kevin Durant, KAT et maintenant Irving. Ce dernier a vraiment marqué les esprits tout en menant les Nets à la victoire contre le Magic (150-108). 60 points donc, à 21 sur 30 aux tirs, dont 8 sur 12 à trois-points. Une démonstration d’adresse, de technique, de vivacité et d’agilité qui a suscité de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L’impression qui prime reste l’admiration. Irving en était déjà à 41 points à la pause. Si le match avait été un peu plus serré, il en aurait peut-être mis 70. Et dans ces moments-là, quand il entre dans cet espace psychique indescriptible, rien ne peut l’arrêter. "Il y a eu des fois où il a tiré par-dessus deux défenseurs", rappelle Jamahl Mosley, le coach du Magic, dépité. Il n’y avait de toute façon pas grand-chose à faire. Juste s’assoir et apprécier le spectacle.

Le match : Devin Booker et les Suns écartent les Pelicans

Les superstars comme Devin Booker sont capables de faire la différence à tout moment. Sur une action clé. Voire deux. Trois de suite. Les Pelicans ont cru un moment qu’ils pouvaient faire douter les Suns mardi soir. Puis l’arrière All-Star de Phoenix a pris ses responsabilités, lançant ainsi la franchise de l’Arizona vers une nouvelle victoire (131-115). Il a inscrit 6 points en 33 secondes à la fin du troisième quart-temps, faisant ainsi passer l’écart de 7 à 13 longueurs en faveur de son équipe (de 92-85 à 98-85). "Vous êtes au contact, prêts à passer devant puis il vient marquer deux paniers juste comme ça. C’est démoralisant", regrettait le coach des Pelicans Willie Green. Booker a fait du mal à ses ouailles. Sans Chris Paul, toujours blessé, l’autre cadre des Suns a inscrit 27 points en 30 minutes tout en délivrant 8 passes décisives.

Les Français : Killian Hayes revient bien

Absent depuis une semaine, Killian Hayes a retrouvé les parquets la nuit dernière. Il a même pu jouer 30 minutes lors de la défaite des Pistons contre le Heat. Mais le jeune meneur s’est plutôt bien débrouillé en compilant 9 points, 4 rebonds et 8 passes. Killian Tillie n’a joué que 6 minutes (1 passe) pour les Grizzlies, vainqueurs des Pacers.

Les résultats de la nuit en NBA

Pacers - Grizzlies : 102-135

Magic - Nets : 108-150

Heat - Pistons : 105-98

Pelicans - Suns : 115-131

