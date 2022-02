Le meneur slovène Goran Dragic s'est engagé mardi avec Brooklyn où il retrouvera son ancien coéquipier des Phoenix Suns, Steve Nash, devenu l'actuel entraîneur des Nets. Goran Dragic, 35 ans, était libre de tout contrat après avoir négocié son départ des San Antonio Spurs.

872 matchs de NBA

Ad

Présent en NBA depuis 14 ans, Goran Dragic est un visage familier pour l'entraîneur Steve Nash, qui a été son coéquipier pendant trois saisons à Phoenix. Après un passage à Houston, Goran Dragic est revenu aux Suns pour remplacer Steve Nash lorsque le Canadien est parti pour les Lakers de Los Angeles. Goran Dragic a participé à 872 matchs de la NBA, dont 524 comme titulaire, avec Phoenix, Houston, Miami et Toronto, qui l'a échangé contre les Spurs au début du mois. Ses moyennes sont de 13,9 points, 3,1 rebonds, 4,8 passes et 1 interception par match.

NBA Howard suspendu 5 matchs... pour avoir giflé un coach ! IL Y A 14 HEURES

Le Slovène a fait partie du All-Star en 2018 et a été élu Most Improved Player de la NBA (MIP, joueur ayant le plus progressé) avec les Suns lors de la campagne 2013-14. Les Nets, qui ont renoncé au meneur Jevon Carter pour faire de la place à Dragic, ont conclu une transaction à la date limite des échanges et ont envoyé James Harden à Philadelphie contre l'ailier fort australien Ben Simmons à Brooklyn. Avec un bilan à peine positif (31-28), les Nets occupent la huitième place de la Conférence Est.

NBA La tuile pour les Suns : Paul, six à huit semaines sur le flanc HIER À 07:16