Le joueur : Record en carrière pour Jaylen Brown (50 points)

C’est ce qui s’appelle se reprendre en beauté. Après avoir été l’auteur de l’une des pires performances récentes en bazardant un 1 sur 13 à trois-points contre les Clippers, Jaylen Brown s’est sublimé en claquant 50 pions au Magic dimanche soir. Un record personnel salvateur pour les Celtics puisque Boston a remonté un déficit de 14 points dans les dernières minutes, avant de l’emporter en prolongation (116-111). Héroïque, intenable et "in the zone", l’arrière All-Star a planté 21 points dans le quatrième quart-temps pour éviter à son équipe une défaite embarrassante contre l’un des cancres de la conférence Est. Il a ensuite ouvert la période supplémentaire avec son cinquième trois-points de la soirée, histoire de mettre les siens sur les bons rails.

Ad

NBA LeBron et les Lakers essorent les Blazers, les Celtics s'offrent les Suns HIER À 07:27

50 points, donc, 4 de plus que son record précédent. 19 sur 29 aux tirs. 11 rebonds ainsi que 4 passes décisives et 2 blocks. En se comportant comme tel sur le terrain, il s’affirme comme la superstar des Celtics en l’absence de Jayson Tatum. Le Magic menait 96 à 82 à un peu plus de 4 minutes du buzzer final. Mais Brown a multiplié les attaques vers le cercle, inscrivant au passage le layup de l’égalisation à 98-98. Les Floridiens ont plié quelques minutes plus tard. Boston espère se relancer avec cette victoire. Pour l’instant, la franchise du Massachussetts est péniblement installée à la neuvième place de la conférence Est.

Le match : LeBron James et les Lakers enchaînent un deuxième succès

Pas de huitième match à 30 points ou plus pour LeBron James. Le compteur du King s’est arrêté à 26 dimanche soir. Mais les Lakers ont décroché une deuxième victoire de suite en battant les Wolves (108-103) et c’est ça le plus important. La superstar était d’ailleurs encore une fois au cœur du succès de son équipe en ajoutant 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. James a d’abord mis les siens au contrôle en inscrivant 14 points en première période, pour un avantage de 3 points à la pause (57-54).

Une avance très vite dilapidée avec un 8-0 de Minnesota dès l’ouverture du troisième quart-temps. Malik Monk (22 points) et Los Angeles ont répondu avec un 10-0 pour repasser devant un peu plus tard dans la partie, avant de subir un nouveau 8-2 pour compter 2 points de retard à l’entame de la dernière période.

Les Lakers ont même eu 4 longueurs à rattraper dans les ultimes minutes. Moment choisi par Carmelo Anthony pour planter un panier primé avec la faute. Les Californiens sont repassés devant puis Avery Bradley a tué le suspense (105-100). Avec cette victoire, LeBron James et ses camarades retrouvent un bilan équilibré : 19-19. Ils sont septièmes à l’Ouest.

La performance : Josh Giddey entre dans l’Histoire

Le record de LaMelo Ball n’a pas tenu très longtemps. L’an dernier, le meneur fantasque des Hornets est devenu le plus jeune joueur à compiler un triple-double sur un match à 19 ans, 10 mois et 17 jours. Josh Giddey a fait encore mieux en cumulant 17 points, 13 rebonds et 14 passes contre les Mavericks la nuit dernière. Un triple-double réussi à 19 ans, 2 mois et 23 jours. Bon, ça n’a pas empêché le Thunder de perdre contre Dallas (86-95) et ça reste anecdotique. Mais ça illustre bien la très belle saison rookie de l’Australien, sixième choix de la dernière draft.

Le retour : Luka Doncic a rejoué

Longtemps placé sous le protocole sanitaire de la ligue, Luka Doncic est revenu sur les terrains dimanche. Un retour gagnant face à OKC avec 14 points, 9 rebonds et 10 passes du prodige slovène.

Les Français : Gros temps de jeu pour Théo Maledon

32 minutes passées sur le terrain pour Théo Maledon contre Dallas. Avec 8 points à la clé. Plus tôt dans la soirée, Evan Fournier avait inscrit 20 points pour New York, battu par Toronto (120-105)

L’image : Jalen Smith nous sort le poster de la semaine

Mason Plumlee n’a rien vu venir. Une action monstrueuse qui résume la belle soirée du sophomore Jalen Smith, auteur du meilleur match de sa jeune carrière avec 19 points (record égalé) et 12 rebonds.

Les résultats de la nuit en NBA

Raptors - Knicks : 120-105

Celtics - Magic : 116-111

Cavaliers - Pacers : 108-104

Kings - Heat : 115-113

Hornets - Suns : 99-133

Thunder - Mavericks : 86-95

Lakers - Timberwolves : 108-103

NBA LeBron souffre, Curry s'éclate : ce n'était pas Noël pour tout le monde 26/12/2021 À 07:30