Toronto va décidément beaucoup mieux. Désormais au grand complet, les Raptors ont confirmé leur regain de forme avec un net succès face aux New York Knicks (120-105) dimanche Deux jours après avoir battu les Clippers de Los Angeles 116-108, les hommes de Nick Nurse ont enchaîné, en s'appuyant sur leur meneur Fred VanVleet, auteur de 35 points grâce à une adresse indécente pour un arrière (64,7%). A l'intérieur, leur leader offensif Pascal Siakam a une nouvelle fois signé un double-double: 20 points et 19 rebonds contre les Clippers, 20 pts et 14 rbds contre les Knicks.

Les Raptors ont encore mis en place un jeu très physique, attaquant sans cesse la raquette dès le début du match pour prendre les devants à la mi-temps (56-45). Cet écart a même doublé lors du troisième quart (96-74) avant d'être réduit quelque peu lorsque les remplaçants sont entrés, en fin de match.

Pour New York, cette deuxième défaite consécutive, après trois victoires de rang, témoigne de l'irrégularité de l'équipe, toutefois privée de nombreux joueurs (Julius Randle, Kemba Walker, Mitchell Robinson, Nerlens Noel...), malgré l'activité de l'arrière français Evan Fournier (20 pts à 42,9%). Grâce à cette victoire, les Raptors (9e) passent devant leur adversaire du soir (11e) au classement de la conférence Est, toujours dominée par les Bulls de Chicago.

