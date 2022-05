Heat – Celtics : 80-93

Boston mène la série 3-2

Ad

Avant même le coup d’envoi des finales de Conférence à l’Est, il semblait clair que l’apport offensif au-delà de Jimmy Butler serait l’une des clés de la série pour Miami. Et sur Game 5 décisif, l’absence d’une autre star capable de vraiment prendre le relais en attaque s’est fait sentir. Butler a été limité à 13 points à 4 sur 18 aux tirs et son équipe s’est inclinée à domicile contre Boston (80-93). Les Celtics, à l’inverse, peuvent se reposer sur deux vrais scoreurs à même de faire la différence à tout moment. Ils ont répondu présent lors de cette rencontre déterminante. Jaylen Brown et Jayson Tatum ont inscrit respectivement 25 et 22 points pour mener leur franchise à une petite victoire de leurs premières finales NBA depuis 2010. Tatum a aussi ajouté 12 rebonds et 9 passes décisives.

NBA Entre émotion et colère, Steve Kerr s'exprime sur la tuerie au Texas IL Y A 20 HEURES

Les joueurs d’Ime Udoka ont aussi fait la différence en défense en étouffant le Heat à l’image d’un Robert Williams très actif (6 rebonds et 10 blocks). Sans vrai joueur capable de prendre le match à son compte, les Floridiens ont eu toutes les peines du monde à marquer des points : seulement 31% de réussite aux tirs et 15% derrière l’arc. Ça ne les a pas empêchés de prendre le contrôle de la partie en premier. Ils menaient de 5 longueurs à la pause (42-37). Mais le réveil de Brown a tout changé au retour des vestiaires. L’arrière All-Star a marqué 19 de ses 25 points en seconde mi-temps en étant le moteur d’un 24-2 passé par son équipe dans le troisième quart-temps. Les Celtics ont alors pris le large et ils n’ont plus été rejoints.

Cette série n’est pas terminée pour autant. Pour l’instant, aucun des matches n’a été serré et aucune des deux formations n’a réussi à enchaîner deux succès de suite. Un peu comme lors du tour précédent entre Boston et Milwaukee. Tatum et ses coéquipiers avaient finalement eu le dernier mot en s’imposant à l’extérieur avant de finir le boulot à domicile. Ils auront désormais cette opportunité lors du Game 6, vendredi soir.

NBA Giannis plébiscité, Jokic présent, Embiid absent : l'équipe type de la saison HIER À 06:02