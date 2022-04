Le joueur : Kevin Durant mène un nouveau come-back des Nets

A défaut de vraiment dominer la ligue, les Nets sont les maîtres à New York. Et Kevin Durant est le roi de la ville. Portés par les 32 points de leur superstar, les joueurs de Steve Nash sont venus à bout des Knicks (110-98) pour décrocher une fois de plus le choc entre les deux équipes de la grosse pomme. KD n’a plus perdu un match contre la franchise de Manhattan depuis… neuf ans. Mais ce n’est pas passé loin la nuit dernière. Il a justement été contraint d’hausser son niveau de jeu pour rattraper les 21 points de retard de Brooklyn en cours de jeu. L’écart était même encore de 18 points en faveur des Knicks à 4 minutes de la fin du troisième quart-temps. Mais les Nets ont attaqué la dernière période en passant un 15-2 à leurs adversaires. Quelques instants plus tard, Durant a enchaîné 8 points de suite pour donner l’avantage aux siens pour de bon. Il a conclu la rencontre avec 10 rebonds et 11 passes en plus de ses 32 points. Le patron de la ville.

Le match : Boston proche de valider sa deuxième place à l’Est

Les Celtics ont complètement changé de visage en 2022. Partis pour faire une saison moyenne, ils ont enchaîné les victoires depuis des mois, au point d’être remonté à la deuxième place de la Conférence Est. Un spot presque validé après leur victoire contre les Bulls mercredi soir (117-94). Lancés sur trois succès consécutifs, et huit au cours des dix derniers matches, ils n’ont pas fait de cadeaux aux coéquipiers de DeMar DeRozan. Jaylen Brown a marqué 25 points et Al Horford en a ajouté 17 sans rater le moindre tir (7 sur 7). Mais ils ont surtout fait la différence en défense en éteignant les attaquants adverses. Aucun joueur de Chicago n’a atteint la barre des 20 points. Les joueurs d’Ime Udoka ont d’ailleurs creusé l’écart très tôt dans la partie, à la faveur d’un 16-4 passé au cours du premier quart-temps pour prendre le large d’entrée. Ils n’ont pas été rejoints par la suite. Prochain match contre Milwaukee, un choc pour assurer cette deuxième place.

Les Français : Rudy Gobert brillant, Jaylen Hoard enchaîne

Rudy Gobert n’a pas eu à forcer son talent pour prendre le dessus sur le Thunder. Il s’est contenté de jouer le plus simplement du monde en dominant ses adversaires directs. 26 minutes ont suffi pour que le pivot compile 20 points et 10 rebonds en convertissant ses 9 tentatives ! Impeccable. Malgré la défaite, Jaylen Hoard s’est encore illustré pour Oklahoma City en postant 23 points et 5 rebonds.

Un peu à l’image de ses coéquipiers, Killian Hayes s’est retrouvé à la peine contre les Mavericks de Luka Doncic. Les Pistons se sont lourdement inclinés (113-131) et le jeune français a terminé la partie avec 11 points à 3 sur 9 aux tirs. Il a ajouté 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. En face, Frank Ntilikina a pu fouler à nouveau le parquet. Pendant seulement 7 minutes, le temps d’inscrire 2 points. Petite soirée pour Evan Fournier, auteur de 8 points à 3 sur 9 lors du derby new-yorkais perdu contre les Nets.

Le retour : Norman Powell revient bien

Absent depuis une vingtaine de matches, Norman Powell a rejoué pour les Clippers mercredi soir. Et ses 24 points ont mené la franchise hollywoodienne a une belle victoire contre les Suns (113-109). Un renfort de poids pour Los Angeles à l'approche du play-in et éventuellement des playoffs.

L'image : Luka Doncic le magicien de la passe

C'est toujours le show quand Luka Doncic foule un parquet. 14 passes décisives la nuit dernière, dont ce caviar à l'aveugle.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Mavericks : 113-131

Knicks - Nets ; 98-110

Hawks - Wizards : 118-103

Bulls - Celtics : 94-117

Jazz - Thunder : 137-101

Clippers - Suns : 113-109

