Le joueur : 51 points pour Saddiq Bey, la victoire pour Detroit

Après LeBron James (deux fois), Kevin Durant, Jayson Tatum, Karl-Anthony Towns et Kyrie Irving (deux fois), c’est au tour de Saddiq Bey d’inscrire 50 points ou plus au cours du mois de mars. 51 plus précisément. Une huitième performance de la sorte en moins de 20 jours en NBA. Le jeune joueur des Pistons – qui ont surfé sur son carton pour battre le Magic jeudi soir (134-120) – ne dispose pas du même standing que les stars citées mais sa prestation n’est pas moins exceptionnelle pour autant. Au passage, il est le quatrième joueur à marquer 50 points ou plus contre Orlando cette saison. Les joueurs floridiens sont parmi les plus mauvais du championnat en défense. Mais ils n’ont pas pu faire grand-chose pour arrêter Bey quand ce dernier a pris feu dès les premières minutes de la partie. En confiance, l’ailier de 22 a pris 14 tirs derrière la ligne à trois-points, pour 10 paniers. Un record de franchise égalé.

Il était déjà à 30 points à la mi-temps, alors que Detroit menait de 11 points (73-62). "A ce moment-là, on savait qu’il allait en mettre 50", raconte son coéquipier Isaiah Stewart. Saddiq Bey a continué sur sa lancée pour s’offrir la meilleure performance de sa jeune carrière. Il a aussi ajouté 9 rebonds et 4 passes. Une performance de champion qui illustre aussi la progression du bonhomme, qui tourne à plus de 16 points pour sa deuxième saison chez les pros.

Les Français : Killian Hayes blessé

Titulaire, Killian Hayes n’a joué que 11 minutes avant de sortir suite à un choc à la tête. Il affichait déjà 5 passes décisives au compteur (0 point) au moment de rejoindre le vestiaire pour de bon.

Les résultats de la nuit en NBA

Magic - Pistons : 120-134

