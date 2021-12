Ce n'est pas à son nom qu'on pense en premier lorsqu'on évoque les grandes heures de la franchise de Boston, et pourtant il a glané 10 titres NBA à son poste d'arrière avec elle, entre 1957 et 1969. Samuel "Sam" Jones est décédé à l'âge de 88 ans. "La famille Jones est dans toutes nos pensées alors que nous pleurons la perte de Sam Jones et nous nous rapellons affectueusement de la vie et de la carrière d'un des plus grands champions du sport américain" a publié la franchise du Massachusetts sur ses réseaux sociaux.

Dans l'histoire de la NBA, seul Bill Russel présente un palmarès plus fourni que lui avec onze bagues de champion glanées. Cinq fois All-Star et nommé parmi les 50 meilleurs joueurs du premier cinquantenaire de la NBA, ses numéros de fac (41) et à Boston (24) ont été retirés. Il a arrêté sa belle carrière sur deux titres en 1968 et 1969.

Sa capacité à marquer était si prolifique, et son style si pur, qu'il avait obtenu un surnom simple, 'Le Shooter'" ont ajoté les Celtics en son hommage. Juste avant le coup d'envoi du match opposant Boston à Phoenix, un hommage et une minute de silence ont été observés en son honneur.

