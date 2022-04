Le Heat, finaliste en 2020 et tête de série N.1 à l'Est, a donné une leçon de basket à des Hawks (N.8) bien trop tendres, qui devront montrer de l'orgueil dans les confrontations suivantes, pour éviter un coup de balai.

L'ADN du Heat est pourtant bien connue: combativité de tous les instants, rude défense, polyvalence en attaque. Et ces qualités parfaitement mises en application ont d'abord fait une victime: Young a été étouffé, incapable de peser dans le match, comme il avait su le faire vendredi, en marquant 38 points lors du deuxième match de barrage remporté par les Hawks à Cleveland.

Robinson en mode tireur d'élite

Il n'a mis qu'un panier sur 12 tentés (8 pts, 6 rbds, 4 passes), son plus bas total cette saison et moins que le nombre de coups encaissés: une main à la figure et un plongeon, certes involontaire, sur une cheville, oeuvres de Kyle Lowry (10 pts, 9 passes), ainsi que qu'une prise au cou par Jimmy Butler (21 pts) en début de match après un accrochage qui leur a valu une faute technique chacun.

"On a voulu rendre les choses très intenses physiquement pour lui, lui contester chaque tir, l'éloigner de la ligne à trois points et l'obliger à passer la balle. C'est un excellent passeur, mais il peut surtout marquer beaucoup de points et nous ne voulions pas cela", a résumé Butler.

Le message passé, Miami a pu dérouler son jeu et Duncan Robinson jouer les tireurs d'élite (28 pts) avec un 8/9 à longue distance. Côté Hawks, où Clint Capela, victime d'une hyper-extension d'un genou vendredi lors du barrage remporté à Cleveland, a beaucoup manqué à l'intérieur, seuls Danilo Gallinari (17 pts) et DeAndre Hunter (14 pts) ont existé.

