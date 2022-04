Heat – Hawks : 97-94

Miami gagne la série 4-1

Le Heat ne pouvait pas laisser passer l’opportunité. Avec un match à la maison, les Floridiens se devaient de terminer le boulot en décrochant une quatrième victoire contre les Hawks, histoire d’éviter de se retrouver à 3-2 avant un Game 6 à l’extérieur. Mission accomplie pour les joueurs d’Erik Spoelstra avec un nouveau succès mardi soir (97-94), et ce malgré les absences de Jimmy Butler et de Kyle Lowry. Ils ont assumé leur statut de numéro un à l’Est en trouvant d’autres ressources pour se qualifier. La première d’entre elle étant la défense. Trae Young peut témoigner. "C’est une excellente équipe défensive", confiait le meneur All-Star après le match. "C’est plus une question de système que d’individualités. Peu importe qui est sur le terrain, ils savent jouer… et quand ils ont décidé de cibler un joueur, ils le font très bien." Malheureusement pour lui, il a été ciblé par le Heat toute la série.

Trae Young impuissant face à Miami Crédit: Getty Images

Young a fini le dernier match avec 11 petits points à 2 sur 12 aux tirs tout en perdant 6 ballons. Une prestation à l’image des précédentes pour une star constamment mise à mal. Il a été limité à 15 points et 32% aux tirs avec autant de balles perdues (30) que de passes décisives (30) sur les cinq manches. Bien loin de ses 29 points et 10 passes de moyenne à 46% pendant la saison régulière… Cette sortie au premier round permet au moins aux Hawks de réaliser à quel point ils ont besoin d’un deuxième joueur capable de soulager leur All-Star en attaque.

Le Heat, justement, dispose de plusieurs options offensives. Victor Oladipo a pris la place de Butler dans le cinq majeur et il a fini meilleur marqueur de son équipe avec 23 points alors qu’il n’avait joué qu’un seul match depuis le début des playoffs. Bam Adebayo a ajouté 20 points et 11 rebonds. Malgré ça, Miami n’a pas su conserver une avance de 15 points, laissant son adversaire revenir à 3 points dans le quatrième quart-temps. Mais sans craquer davantage. La franchise de South Beach va maintenir pouvoir soigner ses blessés en attendant d’affronter Philadelphie ou Toronto au prochain tour.

Suns – Pelicans : 112-97

Phoenix mène la série 3-2

Les Suns n’allaient pas se laisser piéger deux fois de suite. Battus deux fois en quatre matches par les Pelicans – une équipe qui a gagné 28 matches de moins sur la saison régulière – ils n’ont pas paniqué au moment d’aborder un Game 5 décisif sans leur meilleur joueur Devin Booker. Chris Paul a compilé un double-double (22 points, 11 passes) et Mikal Bridges a haussé son niveau de jeu pour compenser l’absence de l’arrière All-Star. Avec à la clé une victoire cruciale (112-97) pour prendre l’avantage dans la série.

Bridges était particulièrement attendu. Il avait manqué d’adresse lors du match précédent, bouclé avec 8 points. Il n’avait converti que 2 de ses 9 tentatives à trois-points depuis le début de la série. Il a fait 4 sur 4 derrière l’arc mardi soir. Il a surtout marqué 31 points (à 12 sur 17), dont 24 en seconde période, en agressant constamment la défense adverse. Tout en collant 4 contres. Une performance de premier plan au moment où son équipe avait le plus besoin de lui.

Les Pelicans ont encore une fois été valeureux mais ils ont manqué de punch en attaque pour vraiment faire douter les Suns. Brandon Ingram, étincelant lors de ses dernières sorties, a été limité à 7 sur 19 aux tirs. Il a tout de même inscrit 22 points. 7 sur 22 aussi pour CJ McCollum et 40% de réussite globale pour New Orleans. Trop juste pour l’emporter devant une équipe aussi profonde que celle de Phoenix.

Grizzlies – Timberwolves : 111-109

Memphis mène la série 3-2

Ja Morant est venu à la rescousse au bon moment. Limité sous les 20 points lors des deux derniers matches, le seul All-Star des Grizzlies passait une nouvelle soirée compliquée et son équipe se dirigeait vers la défaite avec 11 points de retard à remonter à l’entame du quatrième quart-temps. Moment choisi par le jeune homme pour monter en régime et mener la révolte des siens avant de finalement leur offrir la victoire sur un ultime layup à la dernière seconde (111-109) !

Sa performance dans les dernières minutes a fait la différence, avant même de planter le panier pour la gagne. Morant a marqué 18 de ses 30 points dans le money time, dont 11 de suite pour conclure la partie. Son seul trois-points de la partie a donné l’avantage à Memphis dans la dernière minute. Anthony Edwards a ensuite égalisé avant que Morant se fraye un chemin jusqu’au cercle. Les Timberwolves ont des raisons d’être déçus. Pour la deuxième fois au cours de cette série, ils ont gaspillé une avance conséquente avant de s’incliner. Les coéquipiers de Karl-Anthony Towns menaient pourtant 99-88 à un peu plus de 6 minutes du buzzer final… De quoi avoir des remords dans un duel aussi serré. Memphis a maintenant pris un avantage décisif. Les Grizzlies mènent 3 manches à 2 avec deux occasions de se qualifier pour le second tour.

