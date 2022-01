A deux jours de la clôture des votes pour le All-Star Game, "King James" est non seulement quasi-assuré d'une 18e participation, mais il se détache clairement pour être désigné capitaine de l'équipe de l'Ouest, avec 6.827.449 voix récoltées, selon un troisième pointage dévoilé jeudi par la NBA. En une semaine il a largement dépassé Curry, en tête depuis l'ouverture des suffrages, et qui cumule 6.019.418 votes. A l'Est, Kevin Durant, avec 5.496.513 voix, conserve la tête, toujours suivi d'assez près par Giannis Antetokounmpo, champion en titre avec Milwaukee (5.124.925).

Les deux capitaines, ainsi désignés par les fans, composeront leur équipe avec les autres joueurs sélectionnés, quelle que soit la conférence dont ils sont issus. En attendant à l'Ouest, les autres joueurs plébiscités sont le pivot Nikola Jokic (Denver), MVP de la saison passée, l'ailier Andrew Wiggins (Warriors), le phénomène Ja Morant, irrésistible actuellement avec les Grizzlies. A noter également la présence de Rudy Gobert (Utah), 9e chez les intérieurs, 17e au total. Le pivot français, qui effectue jusqu'ici sa meilleure saison (15,9 pts, 15 rbds, 2,3 contres de moyenne) conserve à ce titre toutes ses chances d'être sélectionné parmi les remplaçants, par les coaches. Ce qui serait sa 3e participation consécutive.

DeMar DeRozan, auteur d'un excellent début de saison avec Chicago leader de la conférence, Joel Embiid (Sixers) et Trae Young (Atlanta), complètent le cinq majeur virtuel à l'Est. Le vote des fans représente 50% des voix, qui seront complétées par ceux des joueurs (25%) et des journalistes (25%). La composition des deux cinq majeurs et l'identité des capitaines seront dévoilées jeudi prochain.

