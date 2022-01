Les deux favoris pour le titre de MVP se démarquent. Les stars de Golden State et de Brooklyn, Stephen Curry et Kevin Durant, sont en tête des votes des fans pour le All-Star Game, qui aura lieu le 20 février à Cleveland, selon un premier pointage dévoilé jeudi par la NBA.

Après dix jours de votes, Curry, qui vient de battre le record historique du nombre de paniers à trois points dans la ligue , est le plus plébiscité avec 2 584 623 voix récoltées. Durant suit avec 2 360 435. Ce qui fait d'eux, pour l'heure, les capitaines de leur conférence respective, Ouest pour le premier avec les Warriors, Est pour le second avec les Nets.

Egalement au-dessus des deux millions de votes, se trouvent LeBron James (Lakers), bien parti pour une 18e participation, et Giannis Antetokounmpo, champion en titre avec Milwaukee. En revanche, ne pas être capitaine serait une première pour King James, à "quatre sur quatre" depuis la mise en place de ce système, en 2018. Une première d'autant plus amère que la rencontre se tiendra donc à Cleveland.

DeRozan en tête des arrières à l'Est

Si la photographie actuelle ne change pas d'ici le 22 janvier, date de clôture des votes, Nikola Jokic (Denver), MVP de la saison passée, Paul George (Clippers) et Luka Doncic (Dallas) complèteront le cinq majeur de l'Ouest, aux côtés de Curry et James.

A l'Est, DeMar DeRozan, auteur d'un excellent début de saison avec Chicago leader de la conférence, Joel Embiid (Sixers) et James Harden (Nets) sont pour l'heure titulaires avec Durant et Antetokounmpo. Mais Trae Young (Hawks) chatouille Harden.

Deux stars qui ont manqué le début de saison et même plus sont présents dans le top 10 des arrières : à l'Ouest, Klay Thompson (Warriors), qui devrait faire son grand retour dimanche après deux ans et demi d'absence due à deux graves blessures, est 4e. A la 6e place à l'Est figure Kyrie Irving (Nets), qui a joué son tout premier match mercredi , après avoir été empêché car non vacciné.

Le vote des fans représente 50% des voix. Il est complété par ceux des joueurs (25%) et des journalistes (25%). Les coaches se chargent de choisir les remplaçants.

