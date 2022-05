Bucks – Celtics : 95-108

Les deux équipes sont à égalité 3-3

Jayson Tatum a vu l’histoire se répéter sous ses yeux, quand ses Celtics ont à nouveau gaspillé 14 points d’avance dans les dernières minutes de la partie vendredi soir. Sauf que cette fois-ci, il a refusé de laisser faire. Il a marqué 16 des 26 points de son équipe dans le quatrième quart-temps pour assurer un succès héroïque contre les Bucks (109-95), arrachant du même coup une septième manche ultime à Boston dimanche soir. Il a fini la partie avec 46 points. Une performance exceptionnelle, sans doute la plus impressionnante de sa jeune carrière en playoffs. L’ailier All-Star a réussi à prendre le dessus sur Giannis Antetokounmpo, lui-même auteur d’une prestation d’anthologie avec 44 points et 20 rebonds.

La superstar grecque a bien failli mener Milwaukee vers un nouveau comeback tardif. Comme lors du match précédent, les champions en titre ont donc compté 14 points de retard au cours du quatrième quart-temps (84-70). Antetokounmpo a lancé les siens sur un 8-0 puis il a réduit le déficit à 4 longueurs sur un panier primé à un peu moins de 9 minutes de la sirène (85-81). Alors que le scénario du Game 6 semblait se reproduire, Tatum a planté les 11 points suivants pour les Celtics. Dont plusieurs paniers primés.

Et à 4 minutes de la fin, l’écart était remonté à 13 points (100-87). La franchise du Massachusetts a notamment fait la différence derrière l’arc avec 17 tirs à trois-points inscrits contre 7 pour les Bucks. Parce que derrière Tatum, Jaylen Brown (22) et Marcus Smart (21) ont tous les deux passé la barre des 20 points. Giannis s’est retrouvé un peu plus isolé. Jrue Holiday a marqué 17 points, Pat Connaughton 14 mais aucun autre joueur n’a fait mieux que 6 points… ça profite donc aux Celtics, qui chercheront à se qualifier devant leur public lors du Game 7. Pour l’instant, aucune équipe n’a gagné deux matches de suite dans cette série incroyable.

Warriors – Grizzlies : 110-96

Golden State gagne la série 4-2

Les Warriors ont eu chaud. Puis ils ont pris feu. Mené de deux points (87-89) à 8 minutes de la fin du match, Stephen Curry, Klay Thompson et ses coéquipiers ont enchaîné les paniers à trois-points pour assommer lourdement les Grizzlies et conclure la série avec une quatrième victoire en six matches (110-96). Ils ont d’abord passé un 10-0 pour reprendre le contrôle de la partie et ils n’ont plus regardé derrière ensuite, le pied à fond sur l’accélération, à l’image d’un Curry soudainement plein d’adresse. Il a fini avec 29 points à 10 sur 27 aux tirs en s’appliquant au meilleur moment. Thompson a lui été fidèle à sa réputation de superstar des Game 6 en claquant 30 pions, dont 8 paniers primés. Son tir à trois-points à 3 minutes du buzzer a mis fin au suspense (105-92) et il a célébré en mimant le chiffre 6 avec ses doigts, histoire de rappeler qu’il était le spécialiste dans ces moments-là.

Les "Splash Bros" ont sorti une performance classique mais la victoire de Golden State ne se résume pas qu’à eux. Andrew Wiggins a été décisif. Peut-être encore plus que ses deux aînés. Ses paniers ont maintenu les Warriors dans le match au moment où les Grizzlies semblaient clairement prendre l’ascendant. C’est aussi lui qui a lancé le 10-0 salvateur avec un trois-points et un dunk en contre-attaque. Il a inscrit 18 points en plus de ses 10 rebonds. Draymond Green a frôlé le triple-double avec 14 points, 16 rebonds et 8 passes au compteur. Kevon Looney a capté 22 rebonds. Les Californiens l’ont encore largement emporté dans ce domaine (70 à 44 !) malgré une équipe bien plus petite que celle de Memphis. De quoi compenser leur maladresse (39%) sur la partie.

Les Grizzlies, menés par Desmond Bane (25 points) et Dillon Brooks (30), n’ont clairement pas démérité. Mais comme lors du Game 4, ils ont souffert dans le money time en l’absence de Ja Morant. Ils reviendront plus forts. En attendant, ce sont donc les Warriors qui se qualifient pour leurs premières finales à l’Ouest depuis 2019.

