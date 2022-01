Le match : RJ Barrett enchaîne et les Knicks calment les Mavericks

Les jeunes ont pris le pouvoir à New York. Surtout l’un d’entre eux. Après avoir inscrit 31 points au match précédent, RJ Barrett, 21 ans, a remis ça mercredi soir en passant 32 pions à Dallas. Les Knicks l’ont emporté contre les Mavericks (108-85) sous son impulsion, mettant ainsi fin à la série de six succès de rang de la franchise texane. Barrett a planté deux paniers de suite pour prendre 11 points d’avance en fin de premier quart-temps. Même écart à la pause. C’est son coéquipier Mitchell Robinson, 23 ans, qui a pris le relais quand Luka Doncic (21 points, 11 rebonds) et ses partenaires ont voulu recoller au score. Le pivot a fait son meilleur match de la saison en compilant 19 points (9 sur 10 aux tirs) et 10 rebonds. Les Knicks ont gagné 4 de leurs 5 dernières rencontres et sont désormais revenus à 50% de victoires (21-21).

Le joueur : Kevin Durant et les Nets envoient un message en dominant les Bulls

Chicago contre Brooklyn. Le premier contre le deuxième à l’Est. Un choc au sommet attendu et… un carnage. Les Nets n’ont laissé aucune chance aux Bulls. Une large victoire qui résonne comme un message pour le reste de la Conférence. Avec, comme d’habitude, un homme pour prendre le dessus sur tous les autres. Kevin Durant n’a pas fait exploser les compteurs mais il a tout de même inscrit 27 points en convertissant 7 de ses 10 tentatives sans forcer. Il a aussi distribué 9 passes décisives. Une performance digne d’un MVP. James Harden a été excellent à ses côtés avec 25 points et 16 passes. Kyrie Irving, lui, est resté plus discret (9 points). Sans solution devant KD, les Bulls ont été plombés par leur défense en encaissant 38 points dans le premier quart-temps, 39 dans le troisième et 37 dans le quatrième. Malgré la victoire, Durant et ses coéquipiers restent deuxièmes derrière Chicago.

La performance : De’Aaron Fox et les Kings font tomber les Lakers

LeBron James a beaucoup tenté (29 tirs) mais même les 34 points, 7 rebonds et 6 passes du King n’ont pas pu empêcher la deuxième défaite de suite des Lakers. Ils se sont inclinés contre les Kings (116-125), eux-mêmes bien emmenés par De’Aaron Fox. Le meneur a inscrit 29 points ainsi que quelques paniers importants dans les dernières minutes du match pour assurer la victoire à Sacramento.

La stat : Tatum, Brown et Schröder compilent 90 des 119 points de Boston

Le tandem formé par Jayson Tatum et Jaylen Brown carbure à plein régime depuis quelques jours. Les deux jeunes All-Stars répondent aux critiques sur leur compatibilité en enchaînant les belles performances et, plus important encore, les victoires. Les Celtics ont remporté leur troisième match consécutif en battant les Pacers (119-100). Mais le duo s’est mué en trio sur cette rencontre. Avec Dennis Schröder pour compléter le ticket gagnant. Ils ont marqué 90 des 119 points de leur équipe à eux trois. 33 pour Tatum, 34 pour Brown et 23 pour Schröder.

La fin de série : Les Hornets stoppent les Sixers malgré Embiid

Huitième match de suite à plus de 30 points pour Joel Embiid (31 points) mais… pas de huitième victoire. La série des Sixers a pris fin avec la défaite contre les Hornets mercredi soir (98-109). Une première victoire de Charlotte contre Philadelphie depuis novembre 2016 ! Les Hornets restaient sur 16 revers de rang contre les Sixers. Gordon Hayward a inscrit 30 points et la franchise du Caroline du Nord a décroché au passage sa quatrième victoire consécutive.

Les Français : Evan Fournier dans son rôle

Evan Fournier a contribué à la victoire des Knicks en inscrivant 13 points en plus de ses 5 rebonds contre les Mavericks. 4 points et 3 passes en 13 minutes pour Timothé Luwawu-Cabarrot. Frank Ntilikina est entré une petite minute, le temps de marquer un panier.

L'image : Tyler Herro peut lui aussi mettre des gros contres

Rien à voir avec la détente extraordinaire de Ja Morant mais Tyler Herro a remonté tout le terrain pour bloquer en beauté la tentative de alley-oop des Hawks.

Les résultats de la nuit en NBA

Pacers - Celtics : 100-119

Sixers - Hornets : 98-109

Wizards - Magic : 112-106

Hawks - Heat : 91-115

Knicks - Mavericks : 108-85

Spurs - Rockets : 124-128

Jazz - Cavaliers : 91-111

Bulls - Nets : 112-138

Kings - Lakers : 125-116

