Le match : Les Bulls gagnent encore !

De retour à Toronto, là où tout a commencé pour lui, DeMar DeRozan a offert aux supporters des Raptors un flashback de ses plus belles années en NBA. Sauf que l’ancien All-Star porte désormais un maillot des Bulls sur le dos. Auteur de 26 points, dont 11 dans le quatrième quart-temps, il a mené son équipe vers un nouveau succès (111-108). Une courte victoire mais une victoire quand même pour Chicago qui pointe désormais à 4-0. Une grande première depuis 1997 quand un certain Michael Jordan était le leader de la franchise ! "DeMar nous a permis de finir le boulot", explique le coach Billy Donovan.

Les Bulls ont effectivement pris les devants dans le second quart-temps avec notamment trois paniers primés de Lonzo Ball (15 points). L'écart s’est allongé au retour des vestiaires puisque la franchise de l’Illinois a rapidement mené de 20 pions (73-53) sous l’impulsion de Zach LaVine (22 points). Mais les Raptors sont revenus progressivement dans la partie grâce à OG Anunoby (22 points également). Le jeune ailier de Toronto a été le principal instigateur d’un 9-0 passé par les siens dans le quatrième quart-temps. Et il n’y avait plus que 2 points entre les deux équipes à un peu moins de 6 minutes de la fin.

Mais DeRozan a alors pris ses responsabilités. Avec brio. Ses deux paniers à mi-distance ont maintenu les Raptors à distance. "C’est notre scoreur dans le money-time et il ne nous a pas déçus jusqu’à présent", signale Ball à propos de son coéquipier. Les Bulls n’ont pas déçu non plus. Attendus cette saison, ils réalisent le meilleur départ possible et caracolent en tête de la Conférence Est après une semaine.

Le joueur : Jayson Tatum calme les Hornets

Les Hornets n’ont pas fait le quatre à la suite. Après trois victoires en autant de rencontres, soit le meilleur départ de l’histoire de la franchise, les frelons sont tombés contre les Celtics lundi soir (129-140). Ils ont surtout subi les foudres d’un grand Jayson Tatum. L’ailier All-Star de Boston a inscrit 41 points en plus de ses 7 rebonds et 8 passes pour mener son équipe à un bilan équilibré (2-2). Une performance de patron nécessaire pour faire plier des Hornets vainqueurs des Nets la veille.

Mais le match aurait pu basculer dans un sens comme dans un autre. Les deux formations ont notamment chacune raté une occasion de l’emporter dans les quinze dernières secondes du temps réglementaire. C’est donc en prolongation que Tatum et ses coéquipiers ont fait la différence. Notamment grâce à Dennis Schröder, auteur de 9 de ses 23 points dans les cinq minutes supplémentaires. Jaylen Brown, 30 points, a aussi été décisif en ramenant les Celtics à hauteur de leurs adversaires dans le quatrième quart-temps. Il a aussi calé un dunk absolument monstrueux sur Miles Bridges.

Avec 25 points, 5 rebonds et 9 passes, LaMelo Ball a été étincelant. Mais il est sorti pour six fautes au cours de la prolongation. Ses Hornets ont décroché ensuite. C’est donc la première défaite de la saison pour Charlotte tandis que Tatum et Boston décrochent leur deuxième succès consécutif après avoir débuté par deux revers.

La performance : Giannis Antetokounmpo frôle le triple-double

Il n’y a pas vraiment de solution pour arrêter Giannis Antetokounmpo sur un parquet NBA. Encore moins quand il décide d’attaquer le cercle à pleine vitesse possession après possession. Les Pacers en ont fait les frais la nuit dernière. Le double MVP a compilé 30 points, 10 rebonds et 9 passes pour mener les Bucks à leur troisième victoire en quatre matches (119-109). "Il a été très agressif ce soir", notait son coach, Mike Budenholzer. "Et en même temps, il a bien lu le jeu, il a fait de bonnes passes. Nous sommes à notre meilleur niveau quand il attaque comme ça." Même sans Jrue Holiday, Brook Lopez et Bobby Portis, la simple présence d’Antetokounmpo a fait la différence pour les champions en titre. Même si le Grec a aussi été épaulé par Khris Middleton, auteur de 27 points. La saison démarre bien pour Milwaukee.

Le patron : Jimmy Butler fait tout pour Miami

Le Heat a décroché sa deuxième victoire en trois matches en battant le Magic, son voisin floridien (107-90). Avec un grand Jimmy Butler. L'arrière All-Star a inscrit 36 points tout en se montrant très efficace (15 sur 21 aux tirs). Il a aussi volé 5 ballons. "Jimmy est un scoreur d'élite, un créateur d'élite et un défenseur d'élite", résume sobrement Erik Spoelstra.

L’image : Lauri Markkanen se paye le MVP

ALERTE POSTER !

Les Français : Killian Hayes un peu plus en vue

Après deux premières performances discrètes, Killian Hayes a passé la barre des 10 points pour son troisième match de la saison. 12, plus précisément, avec aussi 3 passes décisives au compteur. En revanche, ses Pistons ont encore perdu, battus par les Hawks (104-122) d’un Timothé Luwawu-Cabarrot limité à 3 minutes de jeu (1 rebond). 2 points, 6 rebonds et 2 interceptions pour Nicolas Batum, titulaire et vainqueur avec les Clippers cette nuit.

Les résultats de la nuit

Hornets - Celtics : 129-140

Pacers - Bucks : 109-119

Hawks - Pistons : 122-104

Nets - Wizards : 104-90

Heat - Magic : 107-90

Raptors - Bulls : 108-111

Timberwolves - Pelicans : 98-107

Nuggets - Cavaliers : 87-99

Clippers - Trail Blazers : 116-86

