Le match : DeMar DeRozan et les Bulls font forte impression contre les Clippers

Les Clippers ne sont pas bons à prendre en ce moment. Et pourtant, les Bulls ont débarqué à Los Angeles en patrons pour repartir avec la victoire (100-90) lors du choc de la nuit de dimanche à lundi. En mettant ainsi fin à la série de 7 succès de rang de leurs adversaires du soir. Une prestation assez impressionnante de la part des joueurs de Chicago, à l’image de celle de DeMar DeRozan, auteur de 33 points (11-15 aux tirs), 8 rebonds et 5 passes décisives. Sous son impulsion, les Bulls ont vite pris les devants dans le premier quart-temps (30-17).

Mais les Clippers sont sacrément coriaces et ont tendance à ne jamais se laisser abattre. C’est à l’usure que Paul George (27 points) et ses coéquipiers sont revenus dans la partie. L’ailier All-Star a même redonné l’avantage à son équipe au tout début du quatrième quart-temps (77-78) ! En étant le principal instigateur d’un 7-0 en deux minutes avec deux paniers et une passe décisive pour un trois-points de Terance Mann.

Les Bulls n’ont pas paniqué non plus. Les équipes peu habituées à se sortir de ce genre de situation peuvent parfois perdre le contrôle. Mais DeRozan est un vétéran qui sait guider les siens dans les moments les plus tendus. Un layup, une offrande et un tir à mi-distance plus tard, Chicago est repassé devant (83-78). Pour ne plus perdre son avantage. Les joueurs de Billy Donovan ont tenu bon jusqu’à ce que Zach LaVine (29 points) achève les locaux à quelques secondes de la sirène. Fin de série pour les Clippers, qui pointe à 8-4, tout comme les Bulls.

Le joueur : Anthony Davis relance les Lakers avec force

Après la défaite embarrassante de Los Angeles contre Minnesota vendredi dernier (-24), Anthony Davis s’est senti obligé de pousser une gueulante dans la presse en pressant ses coéquipiers de jouer avec plus de sérieux. Mais les actions pèsent souvent plus que les mots. Et c’est donc sur le terrain que l’intérieur All-Star a montré l’exemple en menant les Lakers contre les Spurs. Ses 34 points et 15 rebonds ont permis aux Californiens de renouer ave la victoire dimanche soir (114-106).

"Je voulais dominer et tout faire pour mettre l’équipe sur les bons rails", assure l’intéressé. C’est exactement ce qui s’est passé : AD est arrivé au Staples Center déterminé et ses 19 points dans le premier quart-temps ont donné aux siens 5 points d’avance après douze minutes (34-29). Même écart à la pause. Puis les Angelenos ont accéléré au retour des vestiaires avant de gérer la fin de partie.

Davis a ajouté 6 passes décisives et 2 interceptions. Parmi les autres performances marquantes, celle de Talen Horton-Tucker. Le jeune ailier a fait son retour dans la rotation après avoir manqué les premières semaines de la saison. Débuts réussis puisqu’il a terminé avec 17 points en 27 minutes tout en démarrant dans le cinq majeur. Russell Westbrook a compilé 14 points, 11 rebonds, 7 passes décisives et 7 ballons perdus. Les Lakers sont à 3-3 lors des 6 derniers matches disputés sans LeBron James et peuvent espérer décoller à son retour.

La performance : Trae Young redonne de l’air aux Hawks

Enfin ! Les Hawks ont retrouvé le chemin du succès la nuit dernière après avoir enchaîné six défaites de rang. Menés par un excellent Trae Young, ils sont venus à bout de Bucks diminués et eux aussi mal au point sur ce début de saison (120-100). La jeune star d’Atlanta a cumulé 42 points, 8 rebonds et 10 passes décisives. Dont 27 unités en première mi-temps pour mettre son équipe à l’abri (58-44 à la pause).

Les champions en titre, privés de plusieurs cadres (Khris Middleton, Brook Lopez) n’ont pas su trouver les ressources pour revenir au score malgré les 26 points de Giannis Antetokounmpo. Les deux derniers finalistes à l’Est réalisent un premier mois compliqué et sont chacun sous les 50% de victoires. 5-9 pour Atlanta et 6-8 pour Milwaukee.

La fin de série : Terry Rozier et les Hornets refroidissent les Warriors

Battus à une seule reprise lors des douze premiers matches de la saison et lancés dans une série de sept succès de suite, les Warriors sont finalement tombés contre les Hornets dimanche (104-106). Loin de leurs bases mais sur les terres de Stephen Curry, en Caroline du Nord. Le meneur All-Star – favori précoce pour le MVP – a livré une petite prestation en terminant avec 24 points et 10 passes mais à 7 sur 22 aux tirs. Les Californiens se sont faits surprendre par des Hornets vainqueurs de leur troisième match de suite.

Miles Bridges a inscrit 22 points et LaMelo Ball en a ajouté 21 avec 7 rebonds et 5 passes. Mais c’est surtout le réveil de Terry Rozier qui a fait la différence. L’arrière de Charlotte a planté l’intégralité de ses 20 points en deuxième mi-temps. Il a aussi gagné un entre-deux crucial contre Draymond Green, qui mesure pourtant quinze centimètres de plus que lui, afin d’assurer la victoire de son équipe dans les dernières secondes.

La série : 8 de suite pour les Suns

Alors que les Clippers et les Warriors sont tombés dimanche, les Suns ont eux continué leur belle série en allant chercher un huitième succès consécutif en battant les modestes Rockets (115-89). Devin Booker a inscrit 26 points. Les finalistes de l’an dernier occupent désormais la deuxième place de la Conférence Ouest.

Le patron : Kevin Durant revient à Oklahoma City et fait le spectacle

Kevin Durant est fantastique depuis le coup d’envoi de la nouvelle saison. Et c’est sans forcer qu’il a porté les Nets vers la victoire (120-96) contre le Thunder, son ancienne équipe. Avec 33 points à 9 sur 17 aux tirs. Facile. Et Brooklyn talonne le leader Washington à l’Est.

L'image : Chris Paul cale un petit pont

Un bel hommage aux matches de qualification pour la Coupe du monde de football 2022.

Les Français : Nicolas Batum moins tranchant

Après plusieurs excellentes prestations, Nicolas Batum a été un peu moins percutant dimanche soir. Le vétéran des Clippers n’a pris que 4 tirs, pour 5 points. Il a tout de même compilé 7 rebonds, 2 passes, 1 block et 1 interception mais en perdant 4 ballons. Timothé Luwawu-Cabarrot n’a joué que 2 minutes avec les Hawks.

Les résultats de la nuit en NBA

Lakers - Spurs : 114-104

Hawks - Bucks : 120-100

Hornets - Warriors : 106-102

Rockets - Suns : 89-115

Thunder - Nets : 96-120

Nuggets - Trail Blazers : 124-95

Clippers - Bulls : 90-100

