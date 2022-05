Warriors – Mavericks : 126-117

Golden State mène la série 2-0

Ad

Les Mavericks ont peut-être grillé une cartouche en s’inclinant à nouveau contre les Warriors vendredi soir (117-126). Luka Doncic a tout fait pour les mettre en position de gagner en terres californiennes. Le prodige slovène a marqué 42 points. Il pointait déjà à 18 unités après un quart-temps, soit juste 2 de moins que sur l’ensemble du Game 1. Mais malgré la performance du jeune All-Star et malgré 14 points de retard à la pause (72-58), Stephen Curry et ses coéquipiers ont réussi l’exploit de l’emporter. Avec notamment 32 points – dont 6 paniers primés – pour la superstar de Golden State.

NBA Un Smart de gala et Boston égalise HIER À 04:45

Comme si souvent par le passé, les joueurs de Steve Kerr ont fait la différence pile au retour des vestiaires. S’ils ont pris l’habitude d’assommer leurs adversaires dans le troisième quart-temps, ils sont, cette fois-ci, revenus au score en limitant Dallas à 13 points en 12 minutes. Ils ont ainsi pu recoller à 2 longueurs (85-83) à l’entame du money time. 18 secondes plus tard, Otto Porter Jr donnait le tout premier avantage de la partie à son équipe sur un panier primé. Le début d’un quart-temps très offensif pour Curry et ses partenaires. Doncic et les siens n’ont pas su tenir le rythme devant la diversité d’options en attaque de leurs adversaires.

Au-delà des 32 pions du meneur All-Star, 5 autres joueurs des Warriors ont marqué plus de 10 points. 23 pour Jordan Poole en sortie de banc mais aussi 21 (avec 12 rebonds) pour le surprenant Kevon Looney, auteur de la meilleure performance de sa carrière. En face, Doncic (42), Jalen Brunson (31) et Reggie Bullock (21) ont inscrit 94 des 117 points de leur équipe. Les Mavericks ont même claqué 21 paniers primés ! Une adresse insolente qui ne suffit pas à leur offrir la victoire. Cruel. Et révélateur du niveau de jeu affiché par Stephen Curry et ses camarades depuis deux matches. Les voilà déjà avec un petit pied en finales NBA puisqu’ils mènent 2-0 avant de se rendre à Dallas pour les Games 3 et 4.

NBA Les Warriors en promenade face aux Mavericks 19/05/2022 À 04:35