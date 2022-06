Celtics - Warriors : 97-107

Les deux équipes sont à égalité 2-2

Quelle démonstration. Stephen Curry a délivré l’une des performances les plus éblouissantes de sa carrière, pourtant riche et couronnée de records et de succès, lors du Game 4 des finales NBA 2022 disputé dans la nuit de vendredi à samedi. Il a tout simplement inscrit 43 des 107 points de son équipe pour la mener à la victoire dans la salle bouillante de Boston. Une victoire 107 à 97 pour ses Warriors, qui reviennent désormais à 2 succès partout avant un Game 5 décisif qui aura lieu devant leur public.

Si le doute planait encore sur l’état de santé de Curry, blessé à la jambe lors du Game 3, avant l’entre-deux, il a vite balayé les doutes à coup de trois-points. Comme il en a l’habitude. Il pointait déjà à 19 unités à la pause. Il en a ajouté 14 de plus dans un troisième quart-temps une nouvelle fois dominé par Golden State, comme lors des trois rencontres précédentes. Mais malgré sa performance, les Californiens ont eu toutes les peines du monde à se détacher au score.

Le niveau de jeu et surtout le niveau d’intensité étaient assez époustouflants des deux côtés. Aucune équipe n’a vraiment réussi à prendre le dessus, jusqu’à un dernier run déterminant des joueurs de Steve Kerr dans les dernières minutes. Ils ont passé un 10-0, avec en conclusion une bombe spectaculaire de leur superstar derrière l’arc, pour effacer un déficit de 4 points et transformer ça en une avance de 6 longueurs à moins de 2 minutes du buzzer (100-94).

Ils peuvent remercier Stephen Curry. Son carton a compensé les pertes de balle de son équipe, les errements de Draymond Green et la maladresse de la plupart de ses coéquipiers. Il a maintenu les siens en vie avec des paniers parfois complètement absurdes dont il a le secret. 43 points à 14 sur 26 aux tirs, 7 sur 14 à trois-points mais aussi 10 rebonds et 4 passes. Une sortie éblouissante de plus après trois premiers matches déjà excellents de sa part.

Klay Thompson a ajouté 18 points mais il a surtout mis des paniers à la fin. Andrew Wiggins a été exemplaire dans les efforts avec 17 points et 16 rebonds, un record personnel. En face, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont encore passé la barre des 20 points – respectivement 23 et 21 – mais ils n’ont pas réussi à faire la différence dans les cinq dernières minutes. Golden State récupère donc l’avantage du terrain avec une opportunité de faire basculer la série à domicile lundi prochain.

