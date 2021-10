Le match : OKC choque Los Angeles avec une remontée incroyable

Peut-on vraiment être considéré comme un favori au titre en perdant contre la plus mauvaise équipe de la ligue après avoir compté 26 points d’avance ? Les Lakers vont devoir sérieusement se poser la question. Privés de LeBron James, légèrement touché à la cheville et déjà absent au match précédent, les Angelenos se sont inclinés contre Oklahoma City (115-123). Un coup de massue pour les champions 2020, incapables de conserver une avance de 26 points contre une formation battue à chacune de ses quatre premières sorties cette saison.

Même en ayant joué la veille, les joueurs du Thunder ont trouvé les ressources pour conclure une remontée spectaculaire contre des adversaires beaucoup trop mous et pas assez appliqués. Shai Gilgeous-Alexander a marqué 27 points, dont le panier à trois-points qui a finalement donné l’avantage à OKC à la sirène du troisième quart-temps (97-98).

Même après ça, Anthony Davis (30 points) et ses coéquipiers auraient pu se ressaisir et l’emporter contre la franchise avec le plus mauvais différentiel de la ligue (-17,7). Mais non. Au contraire. Ils se sont enfoncés, à l’image d’un Russell Westbrook certes auteur d’un triple-double avec 20 points, 14 rebonds et 13 passes mais qui a surtout perdu 10 ballons en tirant à 8 sur 20. Le tout avant d’être expulsé pour une seconde faute technique dans les dernières secondes.

La frustration, sans doute. Parce que les Lakers ont des raisons d’être en colère. C’est encore difficile de comprendre comment ils ont pu s’incliner après avoir été aussi adroits dans le premier quart-temps (68% pour mener 41-19). L’écart de 26 points a été atteint au cours du second, 56-30, avant que le Thunder revienne à 16 longueurs à la pause (72-56). Les jeunes joueurs d’Oklahoma City n’ont pas baissé la tête et ils y ont cru. C’est tout à leur honneur. Pour Los Angeles, la saison est évidemment encore longue. Mais cette première semaine n’est clairement pas rassurante. Elle a mis en lumière les nombreuses lacunes à gommer avant que cette équipe ne fasse figure d’épouvantail à l’Ouest.

Le choc : Miami étouffe Brooklyn

Après les Bucks, ce sont maintenant les Nets qui se sont cassés les dents sur le Heat. Miami ne possède pas la meilleure défense de la ligue (et de loin : seulement 92 points encaissés sur 100 possessions) par hasard. Les Floridiens ont dominé un nouveau concurrent direct en prenant le dessus sur Brooklyn (106-93) mercredi soir. Bien plus physiques, Bam Adebayo (24 points) et ses coéquipiers ont malmené des Nets trop tendres dans la raquette. Ils ont pris alors le dessus près du cercle (48 à 34) mais aussi aux rebonds (62-42) et aux points issus de rebonds offensifs (31-4).

Les New-yorkais ont fini par craquer. Notamment dans le troisième quart-temps, quand ils ont laissé Miami prendre les devants. Kevin Durant a été le seul à surnager. 25 points et 11 rebonds à 50% aux tirs, contre 38% pour Brooklyn sur la globalité de la rencontre. James Harden, déjà en difficulté sur les premiers matches, a été limité à 14 points (4 sur 12). Le Heat n’a pas été beaucoup plus adroit mais sa défense de fer a fait la différence. C’est déjà la troisième victoire en quatre rencontres pour Jimmy Butler et ses partenaires. Les Nets, eux, ont perdu trois fois en cinq matches…

Le joueur : Collin Sexton fait plier les Clippers

Les Cavaliers ont remporté 3 matches de suite, en battant à chaque fois des équipes de playoffs. La dernière en date remonte donc à mercredi soir avec ce succès contre les Clippers. Collin Sexton a été le principal artisan de cette victoire en compilant 26 points et 7 rebonds. Avec aussi ce dunk monstrueux sur Nicolas Batum.

Le rookie : Scottie Barnes impressionne encore

La dernière fois que les Raptors ont gagné un match à Toronto, Kyle Lowry et Serge Ibaka portait encore les couleurs de la franchise. En février 2020. Contre les Pacers. Depuis, l’équipe canadienne s’est délocalisée temporairement à Tampa Bay pour des raisons logistiques suite à l’épidémie de COVID-19 avant de retrouver sa salle cette saison. Et elle a enfin renoué avec la victoire devant ses fans, encore une fois contre Indiana, la nuit dernière (118-100). Des supporters des Raptors qui ont pu montrer tout leur amour à leur nouvelle coqueluche, Scottie Barnes.

Le quatrième choix de la dernière draft est une star en devenir. Il a encore fait sensation en compilant 18 points, 7 rebonds et 7 passes. Une nouvelle performance très intéressante pour le jeune homme, certainement le rookie le plus en vue sur cette première semaine de compétition. D’autres succès devraient suivre à Toronto. Avec probablement encore un excellent Barnes.

La performance : Towns, Russell et Edwards résistent aux 40 points de Giannis

Décidément, les Wolves sont concentrés sur ce début de saison ! Les voilà avec déjà 3 victoires au compteur après 4 matches. Ils ont même pris le dessus sur les Bucks la nuit dernière (113-108). Avec 79 points combinés pour leurs trois stars, Karl-Anthony Towns (25), Anthony Edwards (25) et D’Angelo Russell (29). Le trio a ainsi résisté aux 40 points de Giannis Antetokounmpo. Les Wolves se sont fait peur en dilapidant une avance de 15 points mais ils l’ont finalement emporté. Portés par Giannis, les Bucks ont réussi à recoller à 110-108 à la toute fin du quatrième quart-temps alors qu’ils étaient menés 94-79 à l’entame de la dernière période. Mais Edwards a rentré ses lancers pour mettre Minnesota à l’abri.

Le panier : Harrison Barnes achève les Suns au buzzer !

Les Kings ont battu les Suns sur le fil (110-107) grâce à ce trois-points miraculeux d'Harrison Barnes, qui a réceptionné et dégainé en une seconde pour offrir la victoire aux siens à la sirène.

L’image : Blake Griffin marque le panier le plus improbable de la soirée

Enfin… il n’a pas été validé. Parce qu’après le coup de sifflet. Mais très joli move de la part de Blake Griffin.

Les Français : Nicolas Batum productif dans la défaite

Les Clippers se sont inclinés contre les Cavaliers mais Nicolas Batum a fini avec 16 points et 4 rebonds. Soirée beaucoup plus discrète pour Theo Maledon (Thunder) et Killian Tillie (Grizzlies) qui n’ont pas marqué.

Les résultats de la nuit

Magic - Hornets : 111-120

Celtics - Wizards : 107-116

Nets - Heat : 93-106

Raptors - Pacers : 118-100

Pelicans - Hawks : 99-102

Bucks - Timberwolves : 108-113

Thunder - Lakers : 123-115

Trail Blazers - Grizzlies : 116-96

Clippers - Cavaliers : 79-92

Suns - Kings : 107-110

