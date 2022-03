La série qui s’étire : Les Suns alignent une 8e victoire consécutive et font tomber Philadelphie

Le duel entre les deux leaders de conférence au Footprint Center de Phoenix faisait saliver, et dans l’affiche de la soirée, c’est finalement les Suns de Devin Booker et Chris Paul, plus solides dans le money-time, qui sont ressortis la tête haute, face à la troupe de Joel Embiid (116-108).

Ad

NBA Un coup de poignard de (très) loin : comment James a encore marqué l'histoire IL Y A 19 MINUTES

Dans ce duel à distance entre deux des meilleurs marqueurs de la Ligue, qui a tenu toutes ses promesses, le Camerounais a eu beau dominer son sujet (37 points, 15 rebonds, 2 contres), c’est bien l’arrière de 25 ans qui a mené les siens au succès (35 points à 13/22 au tir). Avec un Chris Paul encore redoutable chef d’orchestre en double-double (19 points et 14 passes décisives), Booker est les siens confortent, s’ils en avaient encore besoin, leur place de leader à l’ouest, et poursuivent leur série de victoire, avec ce 8e succès de suite. De quoi faire le plein de confiance pour Phoenix avant de jouer Golden State puis Memphis, ses deux poursuivants au classement.

La perf pour rien : Lebron James brille et marque l'histoire mais les Lakers tombent

C’était attendu, et Lebron James, devenu la semaine dernière le 2e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en dépassant Karl Malone , n’a pas manqué l’occasion de devenir le 2e homme de l’histoire, après Kareem Abdul-Jabbar, à dépasser la barre des 37 000 points en carrière. Auteur d’une nouvelle performance stratosphérique (39 points à 14/27 au tir, dont un joli 7/13 de loin), dans la ligné de ses envolées des dernières semaines, LBJ n’a toutefois pas pu empêcher la nouvelle défaite des Lakers face aux Pelicans (116-108).

Lebron James lors de la défaite des Lakers contre Houston Crédit: Getty Images

Malgré un début de partie canon, et une avance qui est allée jusqu’à 23 points juste avant la mi-temps, Los Angeles a totalement craqué au retour des vestiaires, encaissant un 41-25 dans le 3e quart-temps pour finalement se faire coiffer au poteau. Dans ce duel qui pourrait aussi être celui du prochain play-in à l’ouest, le rookie Trey Murphy III a brillé (16 de ses 21 points dans le 3e quart-temps) pour permettre à son équipe de passer devant son adversaire du soir au classement. Désormais dixièmes, les Lakers, battu pour la 3e fois lors de leur 4 dernières sorties, sont plus que jamais en danger, menacés par San Antonio, qui ne compte qu’une victoire de retard avant de se déplacer sur le parquet de Houston la nuit prochaine (2h).

Le coup double : Tatum et Brown portent Boston, nouveau leader à l’Est

Plus rien n’arrête Boston ces dernières semaine, et les Celtics ont passé une très belle soirée face à Minnesota. Grâce notamment à un 38-19 passé dans le deuxième quart temps aux coéquipiers de Karl-Anthony Towns, les Celtics n’ont jamais vraiment tremblé, infligeant finalement une grosse correction aux Timberwolves (134-112). Boston a désormais remporté 24 de ses 28 derniers matches, en mode ouragan, et profite de la défaite des Sixers pour prendre la tête de la conférence est.

Ce succès, les joueurs d’Ime Udoka le doivent, comme souvent, aux Jay Brothers, encore une fois inarrêtable. Avec ses 34 points, Jayson Tatum (à 12/21 au tir) a fini meilleur marqueur de la rencontre, devant… Jaylen Brown, qui a lui aussi régalé le public du TD Garden avec ses 31 points et ses 10 rebonds. Avec cette sixième victoire de suite, Boston continue de s’affirmer comme un prétendant sérieux pour rallier les finales, tandis que Minnesota reste 7e à l’ouest.

Le retour perdant : Irving et les Nets matés par les Hornets

Kyrie Irving aurait certainement souhaité un autre scénario pour son retour au Barclays Center. Privé jusqu’alors de match à domicile car non-vacciné, le numéro 11 des Nets, malgré quelques coups d'éclat, n’a pas réussi à porter les siens vers un succès, lors de la rencontre face à Charlotte (110-119), son premier match à la maison cette saison. Dans la lignée de son match raté face à Miami la veille (11 points), Irving, auteur d’un double-double (16 points, 11 assits) a trop gâché au tir (seulement 6/22), et a vu les siens chuter face à un concurrent direct au play-in.

Face à un Durant lui aussi en manque de réussi (27 points à 9/24 au tir) et malgré le double-double de Drummond (20 points, 17 rebonds), les Hornets, avec un LaMelo Ball en grande forme (33 points, 7 passes décisives, 9 rebonds) s’en sont sortis sur le fil pour prendre leur 8e place aux Nets, pour un bilan identique (39 victoires, 36 défaites).

Le coup de force : Dallas fait chuter Utah pour prendre la 4e place à l’ouest

L’autre gros rendez-vous de la nuit avait lieu à Dallas, sur le parquet de l’American Airlines Center. Si le pivot français Rudy Gobert a manqué la fête, Luka Doncic n’a pas loupé l’occasion de faire passer son équipe devant son adversaire du jour au classement de la conférence ouest, en portant son équipe dans la victoire des Mavericks face au Jazz (114-100).

Avec ses 32 points et ses 10 rebonds, le Slovène, bien secondé par Reggie Bullock (23 points) et Jalen Brunson (22 points), a vu les siens rebondir après la défaite de Dallas face à Minnesota. Et de prendre une victoire d’avance dans la course au 4e strapontin qualificatif pour les playoffs.

Les Français : Fournier encore en difficulté, Nktilikina discret

Largué dans la course au play-in (4,5 victoires de retard sur les Hawks), New-York, 11e de la conférence est, a glané un succès sur le fil, important pour continuer d’y croire, face à Detroit (102-104). Mais Evan Fournier n’a pas vraiment pesé sur le résultat. Le médaillé d’argent des Jeux de Tokyo, à la peine depuis quelques temps, s’est encore montré maladroit (11 points mais seulement 4 tirs réussis sur 12, dont un petit 3/10 à trois points), alors que Kylian Hayes (6 points, 6 rebonds) a mieux exploité ses 25 minutes de jeux côté Pistons.

Franck Ntilikina, lui, n’a eu qu’à peine plus de 3 minutes pour tenter de se mettre en évidence face à Utah, et, s’il a réussi son seul trois points tenté au cours de la partie, il n’a donc pas pu montrer grand-chose d’autre.

Les résultats de la nuit :

Détroit - New York : 102 - 104

Boston - Minnesota : 134 - 112

Phoenix - Philadelphie : 114 -104

Washington - Golden Stat : 123 - 115

New Orleans - Los Angeles : 116 - 108

Brooklyn - Charlotte : 110 - 119

Dallas - Utah : 114 -100

NBA L'image de la nuit : Raptors - Pacers interrompu après un début d'incendie IL Y A UN JOUR