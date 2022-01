Le match : Les Warriors s’en sortent in-extremis contre le Jazz

Même sans Draymond Green, sans Klay Thompson, et avec un Stephen Curry pointé à 5 sur 20 aux tirs, les Warriors ont quand même trouvé les ressources nécessaires pour venir à bout du Jazz (94-92). Un succès plein de caractère contre un concurrent direct à l’Ouest qui, pour sa part, a joué sans Donovan Mitchell, son meilleur marqueur. Curry a encore une fois manqué d’adresse. Il a notamment converti une seule de ses 13 tentatives derrière l’arc ! Mais Jordan Poole, titularisé à la dernière minute à la place de Thompson, a pris le relais en inscrivant 20 points. Les Warriors ont de toute façon surtout fait la différence en défense en étouffant le Jazz, limité à 38% de réussite aux tirs.

Kevon Looney a aussi joué les facteurs X en captant un rebond offensif crucial dans la dernière minute. Il en a profité pour se hisser de suite vers le cercle afin de marquer avec la faute en prime. Son panier ajouté au lancer-franc a donné 5 points d’avance à Golden State, scellant ainsi la victoire des siens. La franchise californienne montre des signes de fatigue depuis plusieurs jours mais elle s’accroche tout de même à sa deuxième place à l’Ouest.

Le joueur : Doncic épatant pour faire plier Memphis

Très irréguliers en début d’exercice, les Mavericks montent en puissance au même rythme que Luka Doncic ces dernières semaines. Et ils ont eu l’occasion de démontrer leur regain de forme en dominant les Grizzlies, pourtant une équipe difficile à prendre cette saison. Une victoire nette, 104-91, avec un maestro à la baguette. Le Slovène a marqué 37 points mais il a aussi ajouté 11 rebonds, 9 passes et 3 interceptions, prenant du même coup le dessus sur Ja Morant (35 points). Dallas n’a pas été mis en difficulté. Doncic et ses partenaires ont même compté jusqu’à 22 points d’avance et ils n’ont jamais été menés. C’est leur huitième succès au cours des dix derniers matches. Une série qui leur permet de conforter leur place dans le top-5 de la Conférence Ouest tout en se rapprochant du podium.

La performance : Un record pour Butler, la première place pour le Heat

C’est sous les yeux de LeBron James que Jimmy Butler a battu le record du King. En compilant 20 points, 10 rebonds et 12 passes, l’arrière de Miami est devenu le joueur avec le plus grand nombre de triple-doubles réalisés sous les couleurs du Heat : 10, soit un de plus que James. Et sa performance s’est avérée nécessaire pour venir à bout des Lakers (113-107) dimanche soir. Le score final est serré mais l’équipe floridienne a dominé la majeure partie de la rencontre. Ils ont compté 26 points d’avance en première période, 19 à l’entame du troisième quart-temps et même 23 à un peu plus de 8 minutes de la sirène. Mais les Angelenos ont conclu le match sur un 32-13 pour recoller au score sous l’impulsion de LeBron, auteur de 33 points et 11 rebonds. Butler et ses coéquipiers ont tenu bon pour décrocher la victoire et s’emparer du même coup de la première place à l’Est.

Le duo : Les frères Wagner enfoncent Chicago

Une victoire en famille. C’est en s’appuyant sur les frangins Wagner que le Magic a réussi l’exploit de battre une formation des Bulls largement diminuée et limitée à 9 joueurs valables la nuit dernière. Un succès 114 à 95 avec donc 23 points de Moritz Wagner et 18 de son petit frère Franz. Soit 41 en cumulé. DeMar DeRozan en a marqué autant à lui tout seul mais ça n’a pas suffit pour Chicago en l’absence de Lonzo Ball, Zach LaVine ou encore Alex Caruso. Mais même avec les forfaits, la défaite reste une surprise pour les Bulls. Leurs adversaires du soir ont gagné seulement 9 fois en… 48 matches. Avec 3 petits succès à domicile pour Orlando. Du coup, la franchise de l’Illinois enchaîne un deuxième revers de suite et le septième au cours de ses dix dernières sorties. Elle est descendue à la troisième place à l’Est après avoir caracolé en tête pendant plusieurs semaines.

Le trio : Les stars des Wolves s’associent pour battre les Nets

Quand Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell brillent tous en même temps, l’équipe de Minnesota devient particulièrement difficile à aller chercher. Brooklyn en a fait l’expérience la nuit dernière. Les Nets ont été battus par les Timberwolves, 125 à 136, en subissant les foudres des trois stars adverses. Elles ont compilé 71 points : 25 pour Edwards et 23 chacun pour Towns et Russell. Kyrie Irving s’est pourtant démené en claquant 30 pions mais James Harden a fini avec seulement 13 points (13 passes décisives tout de même) à 4 sur 13 aux tirs.

La stat : 14

Comme le nombre de matches consécutifs avec au moins 25 points au compteur pour Joel Embiid. Le pivot des Sixers en a même planté 38 sur la tête des Spurs dimanche, avec la victoire en prime (115-109). Un nouveau carton qui illustre la très grande forme du Camerounais. Il a ajouté 12 rebonds et 6 passes décisives. Philadelphie a gagné 11 des 14 matches en question dans le sillage des performances dantesques de sa superstar.

Les Français : Moisson aux rebonds pour Rudy Gobert

18 rebonds pour Rudy Gobert, auteur d’un double-double avec aussi 12 points inscrits contre les Warriors. Mais il n’a pas pu empêcher la courte défaite du Jazz pour autant. Bon match de Killian Tillie avec Memphis. Le jeune intérieur français a cumulé 7 points, 2 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, même si les Grizzlies ont aussi perdu. Evan Fournier a contribué à la victoire des Knicks en marquant 14 points contre les Clippers, avec 6 points de Nicolas Batum en face.

L'image : Jalen Suggs claque un énorme dunk

De quoi rendre fou son coéquipier Terrence Ross.

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks - Clippers : 110-102

Wizards - Celtics : 87-116

Heat - Lakers : 113-107

Magic - Bulls : 114-95

Raptors - Trail Blazers : 105-114

Hornets - Hawks : 91-113

Spurs - Sixers : 109-115

Mavericks - Grizzlies : 104-91

Timberwolves - Nets : 136-125

Nuggets - Pistons : 117-111

Warriors - Jazz : 94-92

