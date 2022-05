Suns – Mavericks : 90-123

Dallas gagne la série 4-3

Les finalistes de l’an dernier ont tous les deux pris la porte dimanche soir. Quelques heures après la large victoire des Celtics contre les Bucks (109-81), les Mavericks ont frappé encore plus fort en dominant largement les Suns (123-90) et à Phoenix en plus ! La franchise texane se qualifie là pour ses premières finales de Conférence depuis 2011, l’année où Dirk Nowitzki la menait à son premier titre. Jason Kidd, le coach actuel de Dallas, faisait lui aussi partie de l’aventure.

Les Mavericks sont guidés par un autre talent générationnel aujourd’hui. Luka Doncic s’est affirmé comme le meilleur joueur de la série contre les Suns et il a encore dominé ses adversaires sur le terrain la nuit dernière. Il a planté ses 3 premières tentatives – dont 2 paniers primés – pour donner le ton de la rencontre. Après 12 minutes, son équipe comptait déjà 10 points d’avance (27-17). Mais le pire restait à venir pour la franchise de l’Arizona. Bien qu’évoluant à domicile, les joueurs de Monty Williams ont pris une gifle dans le second quart-temps. Un 30-10 pour un écart de 30 longueurs à la pause avec seulement 27 points inscrits par Phoenix (57-27) ! Doncic a marqué autant que toute l’équipe des Suns en première mi-temps. Spencer Dinwiddie l’a parfaitement épaulé avec 21 points à la pause et 30 au total.

Les trois créateurs de Dallas – Doncic, Dinwiddie et Jalen Brunson – ont compilé 89 des 123 points de leur équipe avec respectivement 35, 30 et 24 pions. En face, aucun joueur adverse n’a marqué plus de… 12 unités. Un non-match complet au pire moment possible pour la meilleure équipe de la saison régulière. Chris Paul a inscrit 10 points avec 4 passes. Devin Booker en a inscrit 12 à 3 sur 14 aux tirs. Les Suns se sont complètement écroulés, au point de se faire siffler par leur propre public. Les Mavericks iront donc défier les Warriors en finales de Conférence.

