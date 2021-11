Un naufrage. Les Celtics ont compté jusqu’à 19 points d’avance, sur leur parquet, lundi soir lors du 3e Q-T face aux Bulls (94-75). Et ils ont réussi "l’exploit" de perdre le match . Fessés 11-39 dans la dernière période, les joueurs de Boston se sont inclinés 114-128, et à l’issue de cet échec retentissant, Marcus Smart a pointé du doigt un problème dans leur jeu. Un problème cristallisé par leurs deux stars : Jaylen Brown et Jayson Tatum.

"J’aimerais juste jouer au basket, a déclaré Smart en conférence de presse. Nos adversaires savent que nous allons jouer sur Jayson [Tatum] et Jaylen [Brown]. Chaque équipe est programmée pour les arrêter." La tâche est grande pour les rivaux des Celtics, puisque Brown et Tatum, tous les deux All-Stars la saison passée, tournent respectivement à 26,7 et 25,7 points de moyenne par match depuis le début de l’exercice.

"Ils n’ont pas toujours à prendre ces tirs difficiles"

Face à Chicago, Brown a inscrit 28 unités, Tatum 20. Les "Jay-Brothers", étoiles montantes de la Grande Ligue à 25 et 23 ans, trouvent toujours le moyen de marquer. Mais ils doivent passer un cap collectivement, selon Smart, pour que les C’s sortent de l’impasse (2 victoires - 5 défaites cette saison) : "Ils ne veulent pas passer le ballon, c’est quelque chose qu’ils vont apprendre."

L’expérimenté Smart a modéré sa critique, dans la foulée : "Ils [Tatum et Brown] apprennent encore et nous sommes fiers des progrès qu’ils accomplissent." Mais le message du meneur-arrière de 27 ans est limpide : "Ils n’ont pas toujours à prendre ces tirs difficiles (…) Ils vont devoir trouver le moyen de créer (des situations favorables, NDLR) non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs coéquipiers."

