Rien ne semble arrêter les Grizzlies, qui ont vu le pivot Steven Adams et leur entraîneur Taylor Jenkins entrer en protocole Covid-19 quelques heures avant ce match. Ce dernier est le 14e coach sur les trente que compte la Ligue à s'y soumettre. Et imperturbables, ils se sont aisément imposés face à un adversaire californien dans le dur, plombé par l'absence depuis Noël et pour quelques semaines encore de Paul George (coude), s'ajoutant à celle depuis le début de saison de Kawhi Leonard (genou).

Aux côtés de Killian Tillie (9 pts, 1 interception), de nouveau titulaire à l'intérieur, Jaren Jackson Jr a été le meilleur marqueur de l'équipe du Tennessee (26 pts, 8 rbds), Desmond Bane en ajoutant 23 autres et Brandon Clarke se montrant très utile en sortie de banc (18 pts, 15 rbds).En face, Marcus Morris a été vainement efficace (29 pts, 8 rbds), Reggie Jackson a fait ce qu'il a pu (18 pts) et Nicolas Batum, titulaire, a été discret (9 pts, 2 passes, 2 rbds). Les Grizzlies, qui en sont à 11 victoires en 12 déplacements, consolident leur 4e place à l'Ouest (27-14). L.A. glisse au 9e rang.

