A trois jours de la clôture de la saison régulière, il reste peu de matches à enjeu, sinon pour déterminer les têtes de séries chez les six premiers de chaque conférence et l'ordre des matches de barrages, pour les équipes classées du 7e au 10e rangs. A l'Est, les Bucks ont leur destin en mains pour conserver jusqu'au bout leur 2e place. Vainqueurs avec autorité chez les Pistons, (131-101), ils devront en faire de même dimanche à Cleveland.

Giannis Antetokounmpo a été dans ses standards (30 pts, 13 rbds, 8 passes), sans forcer, en à peine 28 minutes sur le parquet, car la rencontre était pliée dès la fin du premier quart-temps, le champion en titre menant déjà 30-8. Quasiment assurés de finir 5e, sans encore savoir s'ils affronteront Philadelphie (4e), Boston (3e) voire dans un improbable scénario Milwaukee, les Raptors ont bataillé pour remporter leur 14e succès en 17 rencontres, face à Houston (117-115) après avoir effacé un retard de 24 unités.

Pascal Siakam les a encore portés (29 pts, 12 rbds, 7 passes, 3 interceptions), bien épaulé par Gary Trent Jr (26 pts), pour répondre aux 35 points de Kevin Porter Jr (10 rbds). Du côté des barragistes, les Nets, vainqueurs des Cavs (118-107) grâce à Kevin Durant (36 pts), ont fait la moitié du chemin pour finir 7e. Une place qui leur garantit de jouer à domicile face au 8e lors du premier match qualificatif la semaine prochaine, et, si besoin, lors de la seconde chance, contre le gagnant du match entre le 9e et le 10e.

Phoenix renverse Utah malgré Gobert

S'ils l'emportent contre Indiana dimanche, les New-Yorkais conserveront leur position, quand bien même Cleveland (8e) battrait Milwaukee. Car ils ont gagné trois de leurs quatre confrontations directes, premier critère pour départager les équipes ayant le même bilan. Leurs positions sont d'autant moins figées, qu'Atlanta (9e) et Charlotte (10e) ne sont qu'à une victoire. Les Hawks après leur défaite chez le leader Miami (113-109) où Trae Young a brillé en vain (35 pts, 8 passes), les Hornets à la faveur de leur succès à Chicago (133-117).

A l'Ouest, Dallas (4e) a étrillé Portland (128-78). Un troisième succès d'affilée essentiellement dû à Luka Doncic (39 pts, 11 rbds), qui a écopé de sa 16e faute technique de la saison. Conséquence, il sera automatiquement suspendu dimanche contre San Antonio, ce qui vaut toujours mieux que de manquer le premier match du 1er tour des play-offs.

Enfin, Phoenix, meilleure équipe du championnat, s'est imposé à Utah (111-105), après un quatrième quart-temps de feu (36-13), durant lequel ils ont effacé un retard qui avait culminé à 17 points. Devin Booker (33 pts) et Chris Paul (16 pts, 16 passes) ont guidés les Suns à leur 64e victoire de la saison, améliorant encore leur record de franchise. En face, Rudy Gobert a fait ce qu'il a pu (16 pts, 12 rbds) pour épauler Donovan Mitchell en difficulté (18 pts à 7/21 aux tirs). Le Jazz devra s'imposer dimanche à Portland pour être sûr de finir 5e, devant Denver (6e).

