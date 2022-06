L’une des soirées les plus attendues et les plus importantes de la saison en NBA a commencé avec une surprise de taille : alors que le Magic semblait déterminé à choisir Jabari Smith en première position, la franchise floridienne s’est finalement tournée vers Paolo Banchero. "Je savais que c’était une possibilité", avoue le jeune homme de 19 ans. "Mais je n’ai su qu’au dernier moment, 20 secondes avant que mon nom soit appelé par Adam Silver. Je n’ai même pas eu le temps de réfléchir."

Orlando tient sa nouvelle star

Si Smith faisait figure de favori pour le premier choix, Banchero a longtemps été présenté comme l’un des plus grands talents de cette promotion. L’intérieur aux origines italiennes sort de la prestigieuse université de Duke, où il compilait 17 points et 8 rebonds par match la saison dernière. C’est typiquement le profil qui manquait au Magic, une franchise en reconstruction qui vient donc de trouver la pierre fondatrice de son projet. Orlando a terminé le dernier exercice avec la deuxième plus mauvaise attaque de tout le championnat et le rookie va pouvoir y remédier en étant alimenté en ballons dès ses débuts chez les professionnels.

Chet Holmgren à Oklahoma City, Ousmane Dieng aussi

Malgré le changement de direction opéré par le Magic à la dernière minute, le Thunder est resté fidèle à ce qui était pressenti : les dirigeants ont choisi Chet Holmgren. Un pivot de 2,13 mètres capable de mettre des paniers de loin. Un profil atypique et donc évidemment intrigant. Peut-il vraiment devenir un mix entre Rudy Gobert et Pau Gasol ? L’avenir le dira. Mais l’équipe mise en place à Oklahoma City est alléchante. Parce que les différentes pièces ont l’air de coller entre elles, au moins sur le papier. Holmgren va pouvoir progresser au côté des jeunes créateurs que sont Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. La base d’un solide futur "Big 3."

Le Thunder a pioché plus d’une fois au cours de ce premier tour. Les dirigeants ont même mis en place un transfert pour aller chercher le Français Ousmane Dieng en onzième position ! C’est peut-être la meilleure franchise possible pour l’ancien pensionnaire du Centre Fédéral. L’ailier longiligne (2,08 mètres) de 19 ans débarque au sein d’une organisation réputée pour sa capacité à développer des talents de demain. Il y aura de la concurrence, certes, mais moins de pression de résultats. Il va aussi pouvoir retrouver deux autres compatriotes, Theo Maledon et Jaylen Hoard. De quoi faciliter son adaptation et son intégration. En récupérant aussi Jalen Williams en douzième position, le Thunder a décidément réussi sa soirée.

Deux autres Français draftés !

Ousmane Dieng était attendu autour du top-10 et il n’a donc pas été surprenant de le voir partir en onzième position. Une première pour un Européen passé par la NBL, le championnat australien. Son compatriote Ismaël Kamagaté a choisi une autre route, plus traditionnelle, en évoluant au Paris Basketball la saison dernière. Ses performances lui ont permis de se distinguer jusqu’en NBA. L’espoir tricolore a été drafté au second tour par les Nuggets (46e choix). Il va devoir faire ses preuves pendant l’été, notamment en Summer League, pour obtenir ensuite un contrat garanti. Hugo Besson, coéquipier de Dieng en Nouvelle-Zélande, a lui été appelé en toute dernière position par les Bucks.

Sacramento, Indiana et Portland n’ont pas bougé

Titulaires d’un pick dans le top-10, les Kings, les Blazers n’ont finalement pas réussi à trouver d’offres suffisamment alléchantes pour leur choix de draft. Sacramento a donc misé sur Keegan Murray en quatrième position. L’ailier de 21 ans était annoncé plus bas… mais ses qualités se mêlent a priori plutôt bien avec celles de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. Indiana et Portland ont pioché intelligemment en misant respectivement sur Benedict Mathurin et Shaedon Sharpe (gros potentiel !).

Comme d’habitude, il y a eu beaucoup de rumeurs pour finalement peu d’échanges. Rudy Gobert et le Jazz n’ont pas bougé. Dejounte Murray est toujours à San Antonio. C’est plutôt à partir de juillet que les équipes vont vraiment commencer les hostilités. Les Knicks ont tout de même refourgué Kemba Walker – qui va être coupé – aux Pistons en mettant la main sur de futurs choix de draft. La manœuvre permet à la franchise new-yorkaise de libérer un peu d’espace sous le Cap pour éventuellement partir à la chasse aux joueurs libres pendant l’intersaison. Les Sixers se sont séparés de Danny Green en l’attachant à leur vingt-troisième choix pour faire venir De’Anthony Melton des Grizzlies.

Les fils Pippen et O’Neal aux Lakers

Non draftés, Scotty Pippen Jr et Shareef O’Neal vont évoluer ensemble aux Los Angeles Lakers cet été. Ces deux fils de légende NBA ont été retenus au sein de l’équipe estivale de la franchise californienne, où ils essaieront de faire leurs preuves.

