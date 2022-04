L'ailier des Clippers Paul George a été testé positif au Covid-19 et manquera donc le match de barrage qualificatif pour les play-offs, vendredi à Los Angeles contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, a indiqué la franchise californienne, confirmant une information d'ESPN. La star, soumise au protocole Covid de la ligue, "ne se sentait pas bien jeudi et le test alors passé est revenu positif vendredi matin", a précisé Lauwrence Frank, président des opérations basket du club.

C'est un coup dur pour les Los Angeles Clippers, qui venaient de récupérer leur joueur en fin de saison régulière, après une absence de quatre mois due à une blessure à un coude. Mardi, lors du premier match de barrage perdu à Minnesota, il avait marqué 34 points. C'est donc sans leurs deux meilleurs scoreurs qu'ils vont devoir jouer leur qualification. Kawhi Leonard reprenant à peine l'entraînement après une rupture des ligaments croisés d'un genou.

Un autre défi pour notre groupe

"C'est un autre défi pour notre groupe, qui a dû en relever toute l'année. Nous avons eu des gars qui sont entrés et sortis de la rotation et pourtant ce groupe a toujours répondu. L'équipe est très résiliente. Nous avons une grande confiance en nous et nous avons un grand coach en Ty Lue", a commenté Lawrence Frank.

Si les Clippers compostent leur billet, George (24,3 pts, 6,9 rbds, 5,7 passes décisives en 31 matches cette saison) pourrait de fait manquer les premières joutes de cette série face aux Suns, qui serait un remake de la finale de conférence de l'an dernier, remportée 4-2 par Devin Booker, Chris Paul et compagnie. Quant à savoir si son test positif rend ses coéquipiers cas contacts, les Clippers n'ont pas donné de réponse.

