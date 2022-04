Philadelphie, vainqueur d'Indiana grâce à Joel Embiid ultra-dominant, a conservé une chance de finir tête de série N.3 en play-offs à l'Est, vendredi en NBA, où Ja Morant a réussi son retour après neuf matches manqués lors du succès de Memphis contre La Nouvelle-Orléans. Derrière Miami, assuré de finir tête de série N.1 et donc d'avoir l'avantage du parquet au moins jusqu'à la finale, Milwaukee (2e), Boston (3e) et Philadelphie (4e) se tiennent dans un mouchoir de poche.

Il leur reste un match chacun à disputer dimanche, pour déterminer leur position finale, sachant qu'à ce stade les Bucks ont un meilleur bilan (51-30) que leurs deux rivaux (50-31). Philly peut au mieux finir 3e. Pour cela, il lui faudra une victoire contre Détroit conjuguée à une défaite des Celtics à Memphis, deuxième de la conférence Ouest. En attendant, l'équipe de Doc Rivers a fait le job contre Indiana et en bon capitaine, Embiid a tracé la voie en écrasant tout sur son passage, avec 41 points dans la musette, à 14/17 aux shoots, et 20 rebonds.

Au passage, le pivot camerounais, déjà en tête du classement (30,6 pts de moyenne) est quasiment assuré de finir meilleur marqueur de la saison, devant Giannis Antetokounmpo (29,9 pts). Ce qu'il espère être un argument supplémentaire dans la course au trophée de MVP, face au "Greek Freak" (le monstre grec) et au tenant du titre Nikola Jokic (Denver).

Méthodique et historique

"J'ai toujours dit que chaque soir, je voulais dominer", a déclaré à ce propos Embiid, son entraîneur le jugeant "méthodique et historique". "Quels que soient les qualificatifs que vous voulez lui donner, c'est ce qu'il a été", a-t-il insisté. James Harden a bien épaulé (22 pts, 14 passes) le leader des Sixers en jouant juste, l'équipe s'étant de surcroit montrée globalement très adroite (55,6%).

À Memphis, le phénomène Ja Morant faisait son retour après avoir dû soigner un genou droit douloureux. Et il l'a fait de fort belle manière contre les Pelicans, plumés (141-114), en réussissant notamment un dunk et contre spectaculaires, démontrant que ses ressorts fonctionnaient bien.

L'arrière a fini avec 21 points et 9 passes en 27 minutes. Dillon Brooks (23 pts) a été le meilleur marqueur des Grizzlies, assurés depuis un moment d'être tête de série N.2 à l'Ouest, sans encore savoir si leur adversaire au premier tour des play-offs sera Minnesota ou les Clippers, opposés en barrage. Le perdant de cette affiche aura une deuxième chance de se qualifier, contre le vainqueur de l'autre barrage entre La Nouvelle-Orléans et San Antonio, pour cette fois défier Phoenix.

