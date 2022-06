Peut-être que ça ne se voit pas toujours à première vue mais Draymond Green est en train de marquer les finales NBA de son empreinte. Aussi bien en positif… qu’en négatif. Son impact sur la série est évident tant il impacte les victoires mais aussi les défaites de ses Warriors. "Je suis conscient que si je joue bien, on gagne", avouait l’intéressé après un Game 1 très délicat, perdu par les siens et au cours duquel il a raté 10 de ses 12 tentatives. Il s’est vite repris en haussant son niveau de jeu et son intensité lors du match suivant, alors gagné par Golden State. Mais en alternant le bon et le moins bon, le vétéran expose ses coéquipiers à des difficultés. Il faut dire que son rôle est primordial au sein de ce groupe et même de cette organisation. Il l’a toujours été depuis l’avènement de la dynastie en 2015.

Les Californiens sont logiquement associés à l’explosion de Stephen Curry, MVP deux années de suite tout en menant sa franchise en finales à six reprises pour trois titres, peut-être bientôt quatre. N’empêche qu’ils n’auraient probablement pas dominé la ligue de la même manière si Steve Kerr n’avait pas trouvé la meilleure façon d’utiliser Green en tant que relais de Curry dans la gestion du jeu en attaque et en tant que pilier de la défense.

Draymond Green (Golden State Warriors) face aux Boston Celtics, dimanche 5 juin 2022. / Finales NBA 2022 Crédit: Getty Images

Les cartons et les paniers lointains de Curry font forte impression. La superstar se dirige tout droit vers son premier trophée de MVP des finales en menant les siens aux portes du sacre. Mais ses performances étincelantes n’empêchent pas Ime Udoka de dormir malgré le fait que ses joueurs peinent à ralentir le meneur adverse. "Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit notre défense qui a posé problème ce soir. Ce sont plutôt nos difficultés en attaque", concédait le coach de Boston après le Game 5. Un avis partagé par son homologue de Golden State. « La clé de notre jeu, c’est la défense », souligne Kerr. Et ça c’est l’affaire de Draymond. Pas seulement, évidemment. Andrew Wiggins, Klay Thompson, Gary Payton II ou encore Kevon Looney ont tous été décisifs de ce côté du parquet jusqu’à présent. Mais l’ancien All-Star est le phare qui les guide. Sa mission est claire : faire exploser le plan de jeu des Celtics.

Le plus grand défi de la carrière de Draymond Green

Pour l’instant, ça marche plutôt bien. Jayson Tatum et ses partenaires ont perdu 18 ballons lors du dernier match. Dont 5 pour le seul Jaylen Brown, marqué de près par un Draymond Green concentré et qui s’est appliqué à orienter le jeune homme sur sa main gauche. Brown a converti seulement 5 d ses 18 tentatives. Et les Celtics ont été limités à 94 points. Les trois défaites de la franchise du Massachusetts ont un point commun : moins de 100 points marqués. Ce qui ne lui était arrivé qu’au deux fois au cours des dix-huit matches disputés au sein de la Conférence Est. L’autre constat qui revient : Green a brillé lors des trois succès des Warriors. Enfin presque. En effet, alors que son équipe courait après le score, Kerr a préféré se passer en partie des services de l’un de ses joueurs les plus importants dans le quatrième quart-temps. Il a lancé Kevon Looney à sa place et Golden State a réussi à revenir au score avant de l’emporter. "Je suis jamais enchanté à l’idée de quitter le terrain alors qu’il reste 7 minutes à jouer d’un match crucial. Je suis un compétiteur. Mais je suis les choix du coach. Il a fallu que je reste concentré pour avoir un impact dès mon retour sur le parquet", avouait-il après coup. Il est effectivement revenu, pour défendre dur et offrir deux passes décisives dans les derniers instants de la partie. Ce match, il l’a tout de même bouclé avec 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions. "C’est un gagnant. Le gagnant ultime. Et sa passion est l’une des raisons pour lesquelles c’est un gagnant. Des fois ça le fait exploser. Il est comme ça. Je ne le changerai pour rien au monde. On a besoin de cette énergie qu’il nous apporte", témoigne son coach.

Draymond Green serait-il moins indispensable ? Pas vraiment. En revanche, il fait face au plus grand défi de sa carrière. Les caractéristiques des Celtics – notamment Robert Williams, un pivot très athlétique – l’empêchent de développer son jeu habituel et le pousse à se multiplier en défense. "Cette série est un vrai challenge pour lui. Surtout d’un point de vue émotionnel. Il y a des duels où c’est difficile pour lui de marquer près du score ou sur pick-and-roll. C’est une série où il ne peut pas vraiment diriger l’attaque en tête de raquette parce que Boston change sur tous les écrans. Il doit juste trouver ce qu’il peut faire pour aider l’équipe », poursuit Steve Kerr. Le joueur de 32 ans n’a pas le choix. Il doit "répondre à la force par la force", comme il le dit lui-même. Il doit donner le ton, mettre du rythme, apporter de l’intensité pour que ses Warriors, qui disposent de moins d’atouts que par le passé en défense, tiennent le choc. Et il doit en plus le faire en se montrant plus intelligent que ses adversaires. Plus intelligent pour anticiper leur stratégie. Leurs mouvements. Mais aussi pour éviter de se faire éjecter et de se laisser emporter dans ses émotions tout en continuant à transmettre sa passion à ses coéquipiers. La tâche semble herculéenne et elle ne se lira sur aucune feuille de match. Le trophée de MVP ne lui tend pas les bras. Mais il sait que s’il y parvient, il pourra très probablement célébrer un nouveau titre.

