Le match : Miami sans pitié avec les champions en titre

Le Heat rêve de prendre la place des Bucks sur le trône à l’issue de la saison. C’est pourquoi les dirigeants floridiens ont fait venir Kyle Lowry ou encore PJ Tucker – déniché chez les champions en titre – pendant l’intersaison. La nouvelle armada de Miami a pu se tester contre son principal rival dès son entrée en lice cette saison. Avec une rouste à la clé : une très large victoire 137 à 95. Dominateur contre Brooklyn mardi soir, Milwaukee n’a tout simplement pas existé dans ce choc.

Jimmy Butler (21 points) et ses partenaires n’ont laissé absolument aucune chance aux visiteurs en leur roulant dessus dès les premières minutes avec un 19-0 passé dans le premier quart-temps pour donner le ton et prendre le large (21-3). Les Bucks ne s’en sont jamais remis par la suite. Ils ont continué à subir et à courir derrière le score. En vain. Parce qu’une fois les titulaires sortis, Tyler Herro est entré sur le terrain pour porter le coup de grâce. Le jeune arrière est candidat au trophée de meilleur sixième homme cette saison et il a débuté sa campagne avec brio en claquant 27 points en 24 minutes. Dont un tir à la sirène pour porter l’écart à 23 longueurs après 12 minutes (40-17).

Impactés par la défense étouffante du Heat, les Bucks n’ont jamais su se mettre en rythme. Ils ont par exemple manqué 13 tirs consécutifs dans le premier quart-temps. Et les joueurs de Miami n’ont jamais relâché la pression. Du coup, l’avance est montée à 30 pions à la mi-temps (73-43). Une démonstration de force de la part de Bam Adebayo (20 pts, 13 rbds) et de ses camarades. Le pivot All-Star a d’ailleurs contribué à limiter Giannis Antetokounmpo à 15 points. Décidément, Miami démarre fort.

Le joueur : Stephen Curry éblouissant !

Oh que les coups de chaud de Stephen Curry nous avaient manqué. Et probablement à tous les passionnés de basket. Sauf peut-être les supporters des Clippers jeudi soir. Le double-MVP a été incroyable pour mener les Warriors à une deuxième victoire consécutive après celle décrochée contre les Lakers en ouverture de la saison. Ils ont cette fois-ci battu l’autre équipe de Los Angeles (115-113) sous l’impulsion des 45 points de leur superstar.

Curry a brillé d’entrée. Avec le meilleur premier quart-temps de sa carrière, tout simplement. 25 points à 9 sur 9 aux tirs sur les 12 premières minutes. La classe. Inarrêtable. Et les Clippers n’ont rien pu faire d’autre que d’assister au spectacle, impuissants.

En revanche, les hommes de Tyronn Lue se sont très bien ajustés par la suite. En défendant plus dur et en passant un 16-1 sous l’impulsion de Paul George (29 points, 11 rebonds et 6 passes) pour repasser devant à la mi-temps (66-67) ! De quoi nous offrir un match serré jusqu’au bout. Parce qu’avec un Curry moins en vue, les Warriors ont peiné pendant de longues minutes. Chaque équipe a eu ses temps forts en deuxième période. Les Angelinos ont compté 8 points d’avance à un moment (90-98) avant de subir le retour de leurs adversaires.

Ils tenaient encore le match avant que Stephen Curry ne relance la machine. Revenu pour les 5 dernières minutes, il a planté deux nouveaux paniers primés (8 au total, en 13 tentatives) pour achever Los Angeles. Dont celui pour passer devant – cette fois pour de bon – à 57 secondes de la sirène (111-109). 45 points, le premier carton de la saison pour lui. Une belle réaction après sa première soirée sans réussite mardi.

Le duel : Trae Young l’emporte sur Luka Doncic

Trae Young et Luka Doncic seront liés toute leur carrière. Parce que les deux jeunes superstars ont été échangées par les Hawks et les Mavericks le soir de la draft 2018. Depuis, elles sont comparées, scrutées, analysées, etc. Et ce n’est pas un hasard si la NBA avait programmé un choc entre Atlanta et Dallas pour débuter leur quatrième saison dans la ligue. Un duel qui a tourné à l’avantage de Young et des Hawks, faciles vainqueurs des Mavericks (113-87).

Le meneur américain a compilé 19 points et 14 passes décisives. 18 points, 11 rebonds et 7 caviars pour son rival slovène. Mais en réalité, les deux ont été assez maladroits : respectivement 6 sur 16 et 6 sur 17 aux tirs. La différence s’est donc faite ailleurs. Young a pu compter sur une équipe plus profonde. Les derniers finalistes de Conférence à l’Est ont déroulé collectivement avec plusieurs joueurs au-dessus des 10 unités. 20 pour Cameron Reddish en sortie de banc. 16 pour John Collins. Doncic n’a pas pu avoir autant de soutien avec notamment un Kristaps Porzingis limité à 11 points (4 sur 13). Une bonne première pour les Hawks et une soirée à oublier pour les Mavericks.

Les Français : Ntilikina et Luwawu-Cabarrot peu utilisés

Opposés l’un à l’autre lors du duel entre les Mavericks et les Hawks, Frank Ntilikina et Timothé Luwawu-Cabarrot ont eu le droit au même traitement : 4 petites minutes de jeu chacun. Avec aussi la même feuille de statistiques : 0 point, 1 rebond et 1 passe.

L'image : La réaction de Reggie Miller, nommé parmi les 75 meilleurs joueurs de l'Histoire

La dernière partie de la liste établie par la NBA a été dévoilée jeudi soir et Reggie Miller en fait partie, à sa grande surprise. Sa réaction vaut le coup d'oeil. A noter les absences de Tony Parker, Tracy McGrady, Pau Gasol ou encore Manu Ginobili.

Les résultats de la nuit

Hawks - Mavericks : 113-87

Heat - Bucks : 137-95

Warriors - Clippers : 115-113

