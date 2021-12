Le match : Les Grizzlies étouffent les Lakers

D’un côté, une jeune équipe privée de Ja Morant, sa seule star. De l’autre, une armada expérimentée portée par LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Un choc déséquilibré a priori. Et, effectivement, une formation l’a emporté assez nettement. Mais pas celle à laquelle on aurait pu penser en premier. Les Grizzlies ont disposé des Lakers (108-95) en étouffant ses leaders dans le dernier quart-temps.

LeBron James lors de la défaite des Lakers à Memphis en 2021 Crédit: Getty Images

LeBron James a compilé 20 points, 10 rebonds et 11 passes mais sans marquer le moindre point dans les 12 dernières minutes. Avec seulement 2 tentatives pour lui dans le money time : deux trois-points ratés. Russell Westbrook est aussi resté muet dans les moments importants. Les deux créateurs des Lakers ont terminé avec 11 balles perdues en cumulé sur la partie. Mis à mal par la défense étouffante des Grizzlies.

Par conséquent, les Angelenos n’ont pas su rattraper leurs 7 points de retard à l’entame du dernier quart. Ils se sont écroulés, laissant Jaren Jackson Jr (25 points) et Desmond Bane (23) sceller la victoire de Memphis. La sixième en sept matches pour les Grizzlies depuis la blessure de Morant. La franchise du Tennessee est quatrième à l’Ouest, trois places devant Los Angeles, qui ne parvient décidément pas à enchaîner.

Les Français : Rudy Gobert prend le dessus sur Joel Embiid

Rudy Gobert réalise pour l’instant la meilleure saison de sa carrière. Efficace en attaque, dominateur aux rebonds, déterminant en défense. Nouvel exemple jeudi soir, lors du déplacement du Jazz sur le parquet des Sixers. Le Français a fortement contribué à la sixième victoire consécutive de son équipe (118-96) en postant 17 points et 21 rebonds en 29 minutes. Le tout en se montrant plus percutant que Joel Embiid, la superstar de Philadelphie.

Le Camerounais a marqué 43 puis 32 points lors de ses deux dernières sorties. Mais il est resté scotché à 19 unités devant Gobert avec moins de 50% de réussite aux tirs (8 sur 18). Le différentiel est assez parlant : -3 pour le pivot All-Star des Sixers, +17 pour celui du Jazz. Une performance qui confirme la grande forme du natif de Saint-Quentin mais aussi celle de sa franchise. L’équipe de Salt Lake City occupe solidement la troisième place de la Conférence Ouest derrière Golden State et Phoenix.

De son côté, Killian Tillie continue de jouer régulièrement plus de 15 minutes par match avec les Grizzlies. Précisément 17 lors de la victoire contre les Lakers la nuit dernière. Avec 5 points et 2 rebonds au compteur.

La performance : Les Spurs résistent à Nikola Jokic

Nikola Jokic est déchaîné en ce moment. Le pivot serbe vient d’enchaîner un troisième triple-double de suite en postant 22 points, 13 rebonds et 10 passes. Mais même ça n’a pas suffi pour mener Denver à la victoire. San Antonio a su tenir bon pour l’emporter à domicile (123-111). Avec une très belle prestation des deux arrières des Spurs, Dejounte Murray et Derrick White. 20 points, 8 rebonds et 9 passes pour le premier. 23 points, 6 rebonds et 4 passes pour le second. Agressifs, les Texans ont inscrit 58 points dans la raquette adverse. Ils mettent ainsi fin à une série de deux défaites consécutives. Les Nuggets, eux, ne décollent pas. Ils sont huitièmes à l’Ouest.

Tre Jones lors de San Antonio - Denver en 2021 Crédit: Getty Images

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers - Jazz : 98-116

Grizzlies - Lakers : 108-95

Spurs - Nuggets : 123-111

