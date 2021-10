Le match : Russell Westbrook se lâche sans LeBron, les Lakers enchaînent

Les Lakers ont appris quelques heures avant le match que LeBron James serait indisponible en raison d’une douleur à la cheville. Mais avec leur effectif, les Californiens ont de quoi compenser temporairement l’absence du King. Avec notamment un autre ancien MVP, Russell Westbrook. Pas tout à fait à l’aise dans son nouveau rôle depuis son arrivée à Los Angeles, où il passe plus de temps sans le ballon, le meneur All-Star a brillé pour mener les siens à une deuxième victoire de suite. Les Lakers ont battu les Spurs en prolongation (125-121) sous l’impulsion de ses 33 points, 10 rebonds et 8 passes. Il a notamment été beaucoup plus agressif (27 tirs) en ayant des responsabilités accrues en attaque.

Ad

NBA "Meilleur que LeBron et Jordan", "président des USA", propos homophobes : Delonte West a replongé IL Y A 14 HEURES

Les Angelenos sont revenus de loin pour l’emporter. Ils comptaient 12 points de retard à l’entame du quatrième quart-temps (85-97) suite à 18-3 passé par San Antonio avec notamment 3 paniers à trois-points consécutifs de Lonnie Walker IV. Mais Westbrook et surtout Anthony Davis, dominant dans la peinture, ont ramené leur équipe, même s’ils ont raté l’occasion de l’emporter dans le temps supplémentaire. Ils se sont rattrapés en prolongation. Les deux stars des Lakers ont compilé 10 des 11 points de L.A. pour finalement venir à bout des Spurs.

Davis a aussi fait son meilleur match de ce début de saison. Il a inscrit 35 points tout en prenant 17 rebonds. En face, Dejounte Murray a fini en triple-double avec 21 points, 12 rebonds et 15 passes. Avec ce succès, les Lakers retrouvent un bilan équilibré (2-2) et devraient rapidement récupérer LeBron James.

Le joueur : Evan Fournier crucial pour les Knicks

Après avoir battu Boston au Madison Square Garden il y a une semaine, les Knicks se sont offerts les Sixers mardi soir. Une nouvelle victoire convaincante (112 à 99), la troisième en quatre matches, pour mettre fin à une série de 15 défaites consécutives contre l’équipe de Pennsylvanie. Evan Fournier a contribué à ce succès en inscrivant 18 points à 6 sur 10 aux tirs, avec notamment 4 paniers primés. Seul Kemba Walker a marqué plus que lui (19 points) pour New York.

Les deux arrières ont été les pièces maîtresses des Knicks en alternant création et bombes lointaines. "Ils ont une bien meilleure équipe en attaque parce qu’ils ont plus de joueurs adroits et de playmakers [que l’an dernier]. Kemba Walker et Evan Fournier ne sont pas juste des scoreurs. Ce sont aussi des créateurs balle en main", avoue Doc Rivers, le coach vaincu. En plus de ses 18 points, l’arrière tricolore a ajouté 4 passes décisives. Pour l’instant, ses débuts aux Knicks se passent à merveille.

Le choc : Utah prend le dessus sur Denver

Le Jazz a gagné son troisième match de suite en battant des Nuggets (122-106) qui se sont retrouvés sans Nikola Jokic en seconde mi-temps. Le pivot All-Star s'est fait mal au genou en défendant sur Rudy Gobert. Son équipe n'a évidemment pas voulu prendre de risque. Denver a tenu bon pendant un quart-temps, le troisième, conclu avec un petit point de retard (91-90). Mais les joueurs de Mike Malone ont fini par craquer devant Donovan Mitchell (22 points), Jordan Clarkson (19) et Rudy Gobert (23).

L’équipe : Les Warriors restent invaincus

Stephen Curry et les Warriors sont de retour au sommet de la Conférence Ouest. Du moins après une semaine de compétition. Les champions 2015, 2017 et 2018 ont décroché une nouvelle victoire – la quatrième de suite – en battant le Thunder la nuit dernière (106-98). Ils restent donc invaincus. Curry a marqué 23 points. 21 pour Andrew Wiggins et 20 pour Damion Lee en sortie de banc. Le trio a ainsi résisté aux 30 points de Shai Gilgeous-Alexander.

Mais les Warriors ont quand même souffert en faisant notamment preuve de maladresse en première mi-temps. Ils ont compté 12 points de retard à la pause avant de remonter puis de passer devant à la fin du troisième quart-temps. Mais au final, ils ont assuré l’essentiel avec cette quatrième victoire. C'est même le meilleur départ de la franchise depuis 2016.

L’image : Immanuel Quickley place un crossover dévastateur

Son adversaire en a perdu l’équilibre pour finir sur le parquet du Madison Square Garden.

Les Français : Rudy Gobert très productif

La soirée a mal débuté pour Rudy Gobert. Le Français a d’abord souffert en défendant sur Nikola Jokic. Le MVP serbe lui a mis 48 points sur la figure la saison dernière et il pointait déjà à 24 à la pause mardi soir. Sauf qu’il n’est pas revenu en jeu.

Le pivot des Nuggets s’est fait mal au genou suite à un contact avec Gobert justement. Sa sortie a laissé le champ libre à l’intérieur du Jazz. Il a dominé dans la peinture pour permettre à Utah de finalement prendre le large contre Denver (122-106). Avec un double-double à la clé : 23 points et 16 rebonds à 7 sur 8 aux tirs. Avec pour seul hic ses lancers manqués (9 sur 16).

Aligné pendant 24 minutes contre les Warriors, Theo Maledon a fini avec 3 points et 2 passes sans vraiment trouver la cible (1 sur 5).

Les résultats de la nuit

Knicks - Sixers : 112-99

Thunder - Warriors : 98-106

Mavericks - Rockets : 116-106

Spurs - Lakers : 121-125

Jazz - Nuggets : 122-106

NBA Simmons, Irving ou Wall : Qui rejouera le premier ? IL Y A 20 HEURES