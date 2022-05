Warriors – Mavericks : 112-87

Golden State mène la série 1-0

A peine remis de leurs émotions suite à la qualification en 7 manches contre les Suns, les Mavericks ont dû se rendre à San Francisco pour affronter des Warriors reposés. Une différence de fraîcheur qui s’est sentie sur le terrain. Le duel a vite tourné à l’avantage de Golden State, vainqueur sans trembler devant son public (112-87) en ouverture des finales de Conférence Ouest la nuit dernière. Parfois distraits ou justement trop relâchés, Stephen Curry et ses coéquipiers se sont appliqués des deux côtés du parquet pour mettre à mal une équipe de Dallas limité à 36% de réussite aux tirs et 22% à trois-points. Dominateur contre Phoenix, Luka Doncic a fini avec 20 points à 6 sur 18 aux tirs dont 3 sur 10 à trois-points.

Les Warriors ont pu compter sur un Stephen Curry engagé. Lui aussi a manqué des tirs (7 sur 16) mais il s’est donné, notamment en défense, pour finir avec 21 points et 12 rebonds. Andrew Wiggins et Jordan Poole ont ajouté 19 points chacun. Ces trois hommes ont été au cœur d’un succès collectif et défensif. Ce sont notamment eux qui ont inscrit les 8 points d’un 8-2 passé à la fin du premier quart-temps pour donner 10 points d’avance à leur équipe (28-18) après 12 minutes. Les Mavericks se sont accrochés pour rester à distance à la pause avant de prendre un nouvel éclat au retour des vestiaires.

Deux paniers à trois-points de Curry ont mené à un 10-0 dès l’entame du troisième quart-temps. Et l’écart a atteint les 17 longueurs (64-47) cette fois-ci. Les joueurs de Jason Kidd ne s’en sont pas remis. Les Warriors prennent donc ce premier match en faisant preuve de sérieux. La série est encore longue mais il sera difficile d’aller les chercher s’ils gardent le même état d’esprit à chaque rencontre.

