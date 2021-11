Le joueur : Curry plante 50 points, Golden State impressionne

Andrew Wiggins a beau jouer tous les jours avec Stephen Curry, il lui arrive encore de se demander comment son coéquipier fait pour rentrer certains des tirs qu’il prend sur le terrain. L’ailier des Warriors s’est même tenu la tête, ébahi et admiratif, après l’un des nombreux paniers de la superstar lundi soir. Et d’autres ont probablement fait de même. Curry a inscrit 50 points pour mener Golden State à la victoire contre Atlanta (127-113). La neuvième en dix matches pour les Californiens.

Pas toujours très adroit, même si déterminant chaque soir, le meneur All-Star a planté 9 paniers à trois-points la nuit dernière. Les Warriors se sont reposés sur son coup de chaud pour remonter un léger déficit de 4 points à la pause (61-65). Puis la machine s’est donc mise en route. Stephen Curry a marqué 18 de ses 50 points dans le troisième quart-temps, moment où son équipe a pris le large : un 41-20 passé en 12 minutes et un match sous contrôle. Il a aussi ajouté 7 rebonds et 10 passes décisives pour une performance bien complète. Un MVP en puissance.

Le match : Les Lakers ont failli craquer

Même quand ils ont le match en main, les Lakers sont capables de craquer. Et bêtement en plus. Et c’est finalement après une prolongation, et surtout en se faisant peur, qu’ils ont battu les Hornets (126-123). Avec 11 points d’avance à 5 minutes du buzzer, le match semblait pourtant plié. Mais non. Carmelo Anthony et Russell Westbrook ont pris chacun une faute technique coup sur coup, en contestant et en s’énervant pour un rien. De quoi offrir à LaMelo Ball cinq lancers-francs de suite pour soudainement ramener Charlotte dans la partie (110-106).

Les jeunes Hornets se sont mis à y croire. Ils ont arraché cinq minutes de jeu supplémentaires – et une nouvelle opportunité de créer l’exploit – grâce à un panier primé de Miles Bridges à 25 secondes de la sirène. Et voilà les Lakers revenus à zéro. Russell Westbrook (17 points à 5 sur 15, 12 rebonds, 14 passes et… 7 ballons perdus) et ses partenaires ont fait le plus dur en remontant un déficit de 8 points au cours du troisième quart-temps. L’activité de Rajon Rondo et l’adresse exceptionnelle de Carmelo Anthony (29 points) leur a permis de passer de 70-77 à 94-87. Avant de tout gâcher.

C’est Anthony Davis qui a sauvé les Angelenos. Décisif en attaque, avec 32 points au compteur, mais aussi en défense. Ses longs bras ont constamment gêné les attaquants adverses. 3 interceptions et 5 contres pour l’intérieur All-Star, qui a pris le match à son compte en prolongation. Les Lakers s’en sortent bien. Mais ce n’est vraiment pas rassurant.

La fin de série : LaVine, DeRozan et les Bulls font chuter les Nets

Chicago est l’une des meilleures équipes dans les quatrièmes quart-temps depuis l’arrivée de DeMar DeRozan dans l’Illinois. Nouvelle illustration la nuit dernière avec les 42 points marqués par les Bulls dans les 12 dernières minutes pour venir à bout des Nets (118-95). Les 38 points de Kevin Durant n’ont pas suffi pour Brooklyn. Sans doute fatigués de leur match disputé la veille, les Nets ont complètement craqué après avoir mené 78 à 76 en début de quatrième quart-temps.

Les Bulls ont répondu avec un 13-0 sous l’impulsion de DeRozan (28 points). Et ils ont enchaîné à partir de là pour creuser l’écart. Avec un 42-17 passé dans le dernier quart. Zach LaVine a ajouté 24 points. Quinze points pour le rookie Ayo Dosunmu, lui aussi décisif au moment où les taureaux sont repassés devant. Chicago a ainsi mis fin à une série de cinq victoires de suite pour Brooklyn.

Le comeback : Ja Morant et les Grizzlies héroïques contre les Wolves

Bien que menés de 16 points à 7 minutes du buzzer, les Grizzlies ont réussi à s’imposer contre les Timberwolves lundi soir (125-118). Après prolongation. Menés par un Ja Morant déchaîné, ils ont passé un 21-4 dans les dernières minutes. Avec un dunk féroce de la jeune star pour égaliser.

Memphis a même repris les devants dans les derniers instants mais Karl-Anthony Towns a arraché la prolongation avec un panier incroyable : un tir à trois-points avec la planche du milieu de terrain au buzzer.

De quoi laisser plus de temps à Ja Morant pour faite forte impression. En compilant 33 points, 6 rebonds et 8 passes, le meneur a finalement fait la différence pour l’équipe du Tennessee. Comme souvent cette saison. Les Grizzlies ont d’ailleurs gagné 6 de leurs 10 premiers matches. Les Wolves restent pour leur part sur 6 défaites consécutives.

La performance : Julius Randle et les Knicks mettent fin à la série des Sixers

Après six victoires de suite, les Sixers sont finalement tombés, battus par les Knicks lundi soir (96-103). Julius Randle a été le grand bonhomme de la soirée avec 31 points inscrits en plus de ses 12 rebonds. L’intérieur All-Star a notamment marqué 8 points de suite pour mettre son équipe à l’abri dans le quatrième quart-temps. Bien que privés de Joel Embiid et Tobias Harris, les Sixers ont réussi à effacer un déficit de 19 points pour recoller à une longueur à cinq minutes de la sirène (88-89). Puis Randle a pris les commandes de la partie pour donner de l’air aux Knicks (91-97) et ainsi assurer la victoire.

Nikola Jokic en triple-double avant de se faire éjecter

Les Nuggets ont décroché une belle victoire contre le Heat la nuit dernière (113-96). Mais ce succès a été un peu gâché par l’expulsion de Nikola Jokic, auteur d’un vilain geste sur Markieff Morris. L’intérieur de Miami l’a d’abord poussé dans le dos en revenant en défense. Le Serbe s’est fait justice lui-même en bousculant violemment son adversaire dans le dos dans la foulée. Les deux joueurs ont été éjectés par les arbitres. Le match était déjà plié à ce moment-là. Parce qu’au-delà de son renvoi au vestiaire, le MVP a compilé 25 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. Il ne serait pas étonnant qu'il écope d'une sanction - un match de suspension ? - pour son attitude.

Les Français : Frank Ntilikina en confiance à Dallas

Frank Ntilikina revit depuis son arrivée aux Mavericks. Jason Kidd semble lui faire confiance et ça fait toute la différence pour le Français, qui obtient régulièrement du temps de jeu en sortie de banc. Il a contribué à la nouvelle victoire de Dallas en compilant 9 points (4 sur 6 aux tirs), 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 18 minutes. Il a terminé avec un différentiel de +24.

Evan Fournier a contribué à la victoire des Knicks en inscrivant 11 points à 5 sur 8 aux tirs. 8 points en 5 petites minutes pour Timothé Luwawu-Cabarrot avec les Hawks.

L’image : Les Bucks et Giannis Antetokounmpo à la Maison Blanche

Le champion NBA renoue avec une tradition abandonnée le temps du mandat de Donald Trump. Vraie coutume du sport US, aucune équipe de basket n’avait rendu visite au Président sortant. Mais avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, les Bucks ont fait le déplacement jusqu’à Washington, D.C. Un moment évidemment particulier pour Giannis Antetokounmpo et son frère Thanasis. Avec un sacré chemin parcouru depuis les rues d’Athènes.

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers - Knicks : 96-103

Bulls - Nets : 118-95

Grizzlies - Timberwolves : 125-118

Mavericks - Pelicans : 108-92

Nuggets - Heat : 113-96

Lakers - Hornets :

Kings - Suns : 104-109

Warriors - Hawks : 127-113

