Le match : Stephen Curry et les Warriors font encore forte impression

Quelle démonstration. Stephen Curry et ses coéquipiers ont frappé fort en allant s’imposer assez nettement à Brooklyn (117-99) mardi soir. Une victoire qui vient confirmer l’excellent début de saison de Golden State, vainqueur de 12 de ses 14 premiers matches. Avec, encore une fois, un Stephen Curry étincelant à la baguette. La superstar des Warriors a commencé la partie avec quatre paniers primés consécutifs et 12 points dans le premier quart-temps. Sauf qu’à ce moment-là, les Nets sont restés au contact. Ils ont même conclu ces 12 minutes avec 3 points d’avance (31-34). Grâce à un Kevin Durant lui aussi à 12 points.

Sauf que ça n’a pas duré. Les Warriors ont muselé leur ancien joueur tout le reste de la soirée. KD n’a converti que 2 de ses 12 tentatives par la suite. Pour finir avec 19 points, son plus petit total de la saison. 10 de moins que sa moyenne habituel. Golden State est passé en tête à la pause (63-58) avant de creuser l’écart dans le troisième quart-temps. Un 8-0 d’entrée pour prendre 13 points d’avance (73-58). Et après deux tirs de James Harden (24 points), les Nets n’ont pas marqué de panier autre que des lancers-francs pendant quatre bonnes minutes ! Complètement étouffés par la défense de Draymond Green (11 points, 8 passes) et compagnie.

Sacrée réaction des hommes de Steve Kerr après leur défaite contre Charlotte. Ils occupent évidemment toujours la première place en NBA avec leur bilan de 12-2. Et surtout, ils font à nouveau peur.

Le joueur : Paul George porte encore les Clippers

Battus lors de leur dernier match, les Clippers ont rebondi en battant les Spurs au Staples Center (106-92). Avec un très bon Paul George aux mannettes. L’ailier All-Star de Los Angeles a inscrit 32 points en 32 minutes pour guider les siens vers ce neuvième succès de la saison. Les Californiens ont compté jusqu’à 19 points d’avance avant de se faire peur sur la fin. En effet, les Spurs sont revenus à 9 longueurs avant de subir un nouvel éclat.

La performance : Utah étrille Philadelphie

Un autre choc Est-Ouest qui n’en est pas un finalement. Comme les Warriors à Brooklyn, le Jazz a écrasé les Sixers à Philadelphie (120-85). Une promenade de santé pour Bojan Bogdanovic (27 points) et ses coéquipiers qui ont limité leurs adversaires à 19 points dans les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes quart-temps. 6 joueurs d’Utah ont marqué plus de 10 points. Avec ce succès, la franchise de Salt Lake City passe à 9-5 tandis que celle de Philadelphie, privée de Joel Embiid, pointe désormais à 8-7.

Les Français : Rudy Gobert sans égal dans la raquette

Rudy Gobert s’est régalé à Philadelphie en l’absence de Joel Embiid. Le pivot français a capté 17 rebonds. Aucun des autres joueurs sur le terrain n’en a pris plus de 9. En plus de sa moisson, le pivot a ajouté 15 points et 4 blocks en 28 minutes. Dominateur. En revanche, petite soirée pour Nicolas Batum. Il n’a pas marqué en 14 minutes de jeu.

Les résultats de la nuit en NBA

Jazz - Sixers : 120-85

Clippers - Spurs : 106-92

Nets - Warriors : 99-117

