Quand le sport est secondaire. L'entraîneur de Golden State, Steve Kerr, a fait un vibrant plaidoyer pour la régulation des armes à feu en réaction à la fusillade dans une école texane qui a fait 18 morts mardi, mettant en émoi et en colère le monde du sport américain.

Je ne vais pas parler de basket", a déclaré Kerr aux journalistes lors d'une conférence de presse, juste avant ", a déclaré Kerr aux journalistes lors d'une conférence de presse, juste avant le 4e match de la finale de Conférence Ouest NBA , entre les Warriors et les Mavericks, à Dallas.

"Depuis que nous avons quitté la séance d'entraînement, 14 enfants ont été tués à 600 km d'ici, et un enseignant. Au cours des dix derniers jours, des personnes âgées noires ont été tuées dans un supermarché à Buffalo, des fidèles asiatiques ont été tués en Californie du Sud, et maintenant des enfants ont été tués à l'école", a énuméré Kerr, la gorge serrée et les yeux embués.

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu plus tôt mardi dans une école primaire de la municipalité d'Uvalde, tuant 18 jeunes élèves et au moins un enseignant. Un drame qui a replongé l'Amérique dans un cauchemar chronique et a immédiatement relancé le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis.

Je suis fatigué. Fatigué de me présenter devant vous pour présenter mes condoléances aux familles anéanties

"Quand allons-nous faire quelque chose ? Je suis fatigué. Fatigué de me présenter devant vous pour présenter mes condoléances aux familles anéanties. J'en ai assez. Nous allons jouer ce soir (mardi, NDLR). Mais je veux que chaque personne qui écoute pense à son propre enfant ou son petit-enfant, sa mère ou son père, sa soeur ou son frère. Comment vous sentiriez-vous si cela vous arrivait aujourd'hui ?", a demandé Kerr, dont le père a été assassiné par des terroristes islamistes, à Beyrouth en 1984.

Frappant la table de la main devant lui, il s'en est pris aux sénateurs américains qui refusent de légiférer malgré la litanie des massacres. "Vous rendez-vous compte que 90% des Américains, quel que soit leur orientation politique, veulent une vérification des antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes individuelles ? Nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent même de soumettre cette mesure à un vote, malgré ce que nous, le peuple américain, voulons", a-t-il fustigé.

LeBron James et des stars de la NFL se sont également exprimés

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a également exprimé son indignation et appelé au changement. "Cela suffit ! Ce sont des enfants et nous continuons à les mettre en danger à l'école. Sérieusement, À L'ÉCOLE, là où c'est censé être le plus sûr (...) Il faut tout simplement que ça change. IL LE FAUT !", a tweeté James.

Des stars de la NFL ont également réagi dans ce sens, tel que le quarterback Patrick Mahomes, vainqueur du Super Bowl avec les Kansas City Chiefs et qui a grandi au Texas, ou encore DeMarcus Lawrence, défenseur des Dallas Cowboys, qui s'est adressé directement au gouverneur de cet Etat, Greg Abbott : "Qui va s'y mettre et EXIGER que nous ayons une meilleure sécurité dans toutes ces écoles qui n'en ont pas les moyens ? Comment se fait-il que l'argent de nos impôts ne va pas à ceux qui ont le plus besoin de protection ? NOS ENFANTS ! TROP C'EST TROP !".

