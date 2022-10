Sans la patate de forain déclenchée par Draymond Green pour mettre K.O. son coéquipier Jordan Poole, les médias américains seraient sans doute encore en train de discuter de l’avenir de Victor Wembanyama. Pendant quelques jours, ils n’ont eu qu’un seul nom à la bouche. Celui du joueur français de 18 ans, de passage avec son club de Boulogne-Levallois à Las Vegas pour deux matches d’exhibition contre le G-League Ignite la semaine dernière. Deux rencontres amicales mais surtout deux démonstrations du jeune homme, qui a enterré pour de bon son statut de prospect le plus talentueux et surtout le plus convoité du monde.

Victor Wembanyama ? "Un alien"

Ad

Plus de 200 scouts et dirigeants se sont réunis pour l’événement et ils en sont sortis avec la conviction que le natif du Chesnay serait le prochain premier choix de la draft NBA. Au point où certains responsables de franchises auraient même demandé à son agent Bouna N’Diaye de ne plus le faire jouer de toute la saison ! Saison qui vient à peine de commencer en France. Ils en ont vu assez. 37 points lors du premier match, en prenant le dessus dans son duel à distance avec Scoot Henderson, star américaine annoncée en deuxième position de la prochaine draft. Puis 36 dans le second. Avec à chaque fois des contres, des paniers à trois points et d’autres actions à couper le souffle. Wembanyama pourrait ne plus jouer une seule minute et quand même être le premier joueur appelé par Adam Silver en juin. C’est dire à quel point la "hype" est énorme. Sans doute sans précédent. "C’est le plus grand prospect de l’Histoire", ose même Adrian Wojnarowski.

NBA Wall : "J'ai pensé au suicide" 30/08/2022 À 08:40

Ses performances dantesques ont éclipsé toute autre actualité basket alors que Zion Williamson, un joueur extrêmement médiatisé avant même son arrivée en NBA, effectuait son grand retour sur les parquets le soir de l’un des cartons du pivot des Metropolitans. Même les stars de la ligue, en pleine phase de reprise, ont toutes été sondées au sujet du bonhomme. Giannis Antetokounmpo l’a qualifié de "joueur incroyable, jamais vu auparavant." Kevin Durant considère de son côté que les équipes vont avoir "de très sérieux problèmes" au moment où le Français traversera l’Atlantique. LeBron James, lui, parle "d’un alien. Personne n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand que lui être aussi fluide et grâcieux. C’est à coup sûr un talent générationnel." Et il en connaît un rayon en talent générationnel. Victor Wembanyama est sans doute le prospect le plus attendu depuis le King. Sans doute le plus attendu de l’Histoire puisque les réseaux sociaux n’occupaient pas la même place dans nos vie à l’époque où le natif d’Akron est arrivé chez les pros, en 2003.

"Si LeBron avait le même âge que Victor, il serait quand même drafté après lui", confie carrément Richard Jefferson, ex-coéquipier de James. Sacré débat. Mais déjà, ce qu’il faut comprendre, c’est que ça ne veut pas dire que Wembanyama est forcément le prospect le plus doué de tous les temps. Les discussions ne portent pas complètement sur son niveau de jeu réel aujourd’hui mais plutôt sur la perception que les responsables NBA ont de lui, en plus évidemment de ce qu’ils l’imaginent capable de devenir. Un homme de 2,24 mètres avec des mouvements aussi fluides et une adresse extérieure aussi pure, c’est sans précédent. C’est ce qui en fait le prospect le plus attendu. Et ça va avoir des conséquences importantes sur la saison à venir.

Un impact sans précédent sur la NBA pour un jeune prospect

"Victor altère la réalité du basket. Le marché des transferts et du tanking va être bouleversé après cette performance. On va avoir une course pour la dernière place absolument historique", confiait par exemple un GM. Le commissionnaire de la ligue Adam Silver y est même allé de son commentaire en appelant les équipes à ne pas s’autosaborder pour maximiser les chances de drafter le prodige. Il sait certainement que c’est peine perdue. Toujours selon Wojnarowski, le simple fait de récupérer le Français pourrait rehausser la valeur d’une organisation d’environ 500 millions de dollars ! Une estimation purement spéculative mais qui ajoute un intérêt financier non négligeable. Les prospects avec un tel impact ne se présente pas chaque année et bon nombre de franchises ne voudront pas passer à côté.

LeBron James, l'air admiratif, devant Victor Wembanyama, favori pour le "spot" de n°1 de la draft NBA 2023 Crédit: Eurosport

Le Jazz et les Spurs ont axé toute leur saison avec pour objectif à peine dissimulé de choper le gros lot lors de la draft. Utah s’est séparé de ses deux superstars – Rudy Gobert et Donovan Mitchell – en récupérant 7 picks en contrepartie. San Antonio a échangé son meilleur joueur, Dejounte Murray, contre 3 tours de draft sans signer aucun vétéran d’impact pendant l’intersaison. Orlando, Detroit, Houston et Oklahoma City sont en reconstruction et ne seront pas insensibles à l’idée d’ajouter un talent de la trempe de Wembanyama à leur projet. Indiana devrait céder deux vétérans, Buddy Hield et Myles Turner, pour squatter les bas-fonds à l’Est. Charlotte et Washington peuvent descendre assez facilement dans l’échiquier NBA. Est-ce que même une équipe comme Chicago sera tentée de refourguer DeMar DeRozan, Zach LaVine et/ou Nikola Vucevic pour viser le fond du classement plutôt que de lutter pour une hypothétique huitième place à l’Est ? Certaines formations sont à un blessé ou un transfert près de pouvoir finir parmi les derniers de la saison. Et avec la possibilité d’une telle récompense à la fin, ça pousse à réfléchir. Bien plus que d’habitude.

Il pourrait y avoir un championnat divisé en deux : une moitié avec des ambitions élevées (playoffs, titre) et l’autre qui cherchera à finir avec un bilan peu flatteur pour gagner la loterie. Sans juste milieu ou presque. Et ça va aussi impacter la course pour le trophée. Des vétérans de qualité comme Mike Conley, Jordan Clarkson (Jazz), Eric Gordon (Rockets), Buddy Hield, Myles Turner (Pacers) et bien d’autres encore seront vite mis sur le marché par ces équipes qui rêvent de l’intérieur du futur. Mais dès aujourd’hui, alors qu’il n’a pas encore mis les pieds en NBA, Victor Wembanyama bouleverse non pas seulement le destin d’une franchise mais bien de toute la ligue. La Wemba-mania ne fait que commencer.

NBA Enfin le calme après la tempête ? Durant va continuer l'aventure avec les Brooklyn Nets 23/08/2022 À 15:20