Le match : Le Jazz inflige une troisième défaite de suite aux Bucks

Oh que la saison commence mal pour les champions en titre. Privés de plusieurs cadres – Khris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez et Donte DiVicenzo – les Bucks se sont inclinés pour la troisième fois d’affilée. Battus par le Jazz la nuit dernière (95-107) malgré 25 points, 7 rebonds et 6 passes de Giannis Antetokounmpo. Le double MVP n’a pas pu faire grand-chose sans ses quatre compères du cinq majeur. Surtout contre l’une des meilleures équipes du championnat.

Utah n’a pas été mené une seule fois au score dimanche. Les joueurs de Quin Snyder ont attaqué la partie en trombe en bombardant de loin – 5 paniers à trois-points réussis de suite – pour rapidement prendre l’avantage. Ensuite, il a fallu gérer. En marquant dans les moments importants. Par exemple quand Milwaukee est revenu à 5 longueurs en fin de troisième quart-temps. Donovan Mitchell a pris les choses en main après un long passage sans scorer. Il a inscrit 7 points consécutifs, avec un 12-2 à la clé pour le Jazz. Même scénario quelques minutes plus tard, quand les Bucks ont réduit un écart de 17 à 5 points. Mitchell a alors planté 5 points de suite pour un 9-1 décisif.

La star de Salt Lake City a terminé avec 28 points. Mike Conley en a ajouté 20. La franchise mormone compte désormais 5 victoires en 6 matches.

Le joueur : Carmelo Anthony brille encore en sortie de banc

En enchaînant les performances de la sorte, Carmelo Anthony va finir par faire figure de très sérieux candidat au trophée de meilleur sixième homme. Parce qu’il excelle dans ce rôle aux Lakers. Ses 23 points en sortie de banc ont mené Los Angeles à la victoire contre Houston (95-85). C’est déjà la deuxième fois cette saison qu’il termine meilleur marqueur de son équipe sans pour autant être dans le cinq majeur. Russell Westbrook a compilé 20 points, 8 rebonds et 9 passes tandis que LeBron James a marqué 15 points à 6 sur 19 pour son retour de blessure.

Mais c’est donc Anthony qui a fait la différence en faisant exploser la défense des Rockets à trois-points. Il a planté 5 de ses 8 tentatives derrière l’arc. Dans la foulée de son 6 sur 8 contre les Cavaliers samedi soir. C’est déjà le troisième match à plus de 20 points pour le vétéran cette saison. Et les Lakers l’ont emporté à chaque fois. Certainement pas un hasard. Il a aussi égalé son record en carrière avec 4 blocks dimanche soir. Los Angeles affiche désormais un bilan positif avec 4 succès et 3 défaites.

La performance : James Harden égale Larry Bird

Et de 59. En compilant un nouveau triple-double dimanche soir, James Harden a rejoint Larry Bird à la septième place du classement dans la catégorie. L’arrière All-Star s’est illustré à la distribution en délivrant 12 passes décisives tout en inscrivant 18 points et en prenant 10 rebonds. Une performance cruciale pour mener les Nets à la victoire contre les Pistons (117-91). Harden n’a rien forcé. Il a notamment converti 6 de ses 9 tentatives, dont 4 sur 7 à trois-points. Un carton nécessaire – qui confirme que ça va mieux pour le joueur après un début de saison délicat. Surtout que Kevin Durant, qui a marqué 23 points, a été éjecté dans le troisième quart temps pour un nouveau geste d’humeur. Ça n’a pas empêché Brooklyn d’aller chercher sa quatrième victoire de la saison.

La stat : 2 sur 14

Soit l’adresse à trois-points de Damian Lillard dimanche soir. Le meneur superstar des Blazers est complètement à côté de la plaque depuis le début de la saison. 2 sur 14 à trois-points, ce qui porte son total à 13 sur 56 (23%) en 6 rencontres. Il a fini à 5 sur 20 aux tirs la nuit dernière. Avec du coup une nouvelle défaite de Portland, battu par Charlotte (113-125) avec seulement 14 points de son leader (mais aussi 12 passes décisives tout de même).

L’image : LeBron James cale un dunk massif

36 ans, bientôt 37, 19 saisons en NBA et LeBron James sait encore faire ça.

Les Français : Frank Ntilikina saisit sa chance

En NBA, il faut savoir se montrer à la moindre opportunité. Après quatre saisons en demi-teinte à New York, Frank Ntilikina le sait bien. Il sait aussi que son passage à Dallas pourrait être le dernier s’il ne fait pas ses preuves. Dimanche soir, son coach Jason Kidd l’a lancé assez tôt dans la partie. Et le Français s’est de suite mis en valeur en attaque. Du coup, il a pu jouer 21 minutes, le temps pour lui d’inscrire 12 points à 4 sur 6 aux tirs et 2 sur 2 à trois-points. Il a aussi pris 3 rebonds et délivré 2 passes décisives. Une performance intéressante qui poussera peut-être son entraîneur à l’utiliser de plus en plus… s’il continue à apporter aux Mavericks, vainqueurs des Kings (105-99).

Fin de série pour Rudy Gobert. Auteur d’un double-double lors de chacune de ses 5 premières sorties, il s’est contenté de 9 points et 13 rebonds lors de la très belle victoire du Jazz contre les Bucks. Le pivot All-Star a aussi bloqué 4 tirs adverses. 6 points et 5 passes pour Killian Hayes avec les Pistons, même si le jeune meneur a manqué d’adresse (1 sur 5).

Les résultats de la nuit

Mavericks - Kings : 105-99

Hornets - Trail Blazers : 125-113

Bucks - Jazz : 95-107

Nets - Pistons : 117-91

Lakers - Rockets : 95-85

